Березень, 18 в 10:44

Президентка Молдови Мая Санду підтвердила підтримку України в розв’язаній РФ повномасштабній війні. Політик засудила агресію та зазначила, що її країна ніколи не буде “на боці вбивць”.

Про це Санду заявила в інтерв’ю телеканалу Moldova 1.

За її словами, громадяни Молдови повинні знати, хто “є нашими друзями, а хто ворогами”.

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– Молдовани ніколи не були на боці вбивць і не будуть на боці вбивць. Ми засуджуємо агресію Росії проти України з першого дня війни, – заявила Санду.

Вона нагадала, що РФ намагається повалити конституційний лад у Молдові, втрутитися у внутрішні справи країни, поширювати пропаганду та дезінформацію.

– Коли у нас з’явилися переконливі докази того, що вони намагаються повалити владу в Кишиневі, демократично обрану громадянами Молдови, тоді ми вийшли і виступили публічно, щоб наш народ знав, хто наші друзі, а хто наші вороги, – наголосила президент.

Санду додала, що Молдова отримує ресурси для розвитку від Румунії, Євросоюзу, США та Японії.

– Скільки грошей надійшло з Кремля на ремонт дитячих садків, шкіл і лікарень? Жодної копійки не прийшло. Ось звідки походить шантаж і війна, – поінформувала вона.

У п’ятницю, 17 березня, Мая Санду виступила з неанонсованою промовою в парламенті Молдови. Вона закликала уряд країни до рішучих дій, “щоб зупинити будь-які спроби дестабілізувати країну”. Крім того, президентка закликала всі державні установи “боротися з пропагандою, яка отруює людей, забезпечити правильне, зрозуміле та своєчасне інформування громадян”.

Як відомо, 9 лютого президент України Володимир Зеленський оприлюднив дані розвідки, що РФ планує організувати держпереворот у Молдові.

Цю інформацію згодом підтвердила президентка Молдови Мая Санду, уточнивши, що план РФ передбачає диверсії, захоплення заручників та будівель органів держвлади.

Останнім часом Кишинів сколихнули антиурядові протести, переважно організовані дружньою до РФ молдовською партією Шор. Не обійшлося без сутичок між мітингувальниками та поліцією.

Джерело: NewsMaker