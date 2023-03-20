Березень, 20 в 13:48

Виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна є довічним і діятиме доти, доки глава РФ не постане перед судом.

Про це повідомив в ефірі ВВС Radio 4 головний прокурор суду в Гаазі Карім Хан.

Він пояснив, що ордер на арешт Володимира Путіна не втратить чинності після завершення війни в Україні. Це ж стосується і уповноваженої при президентові РФ із прав дитини Марії Львової-Бєлової.

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– Немає терміну давності для воєнних злочинів. Це один із принципів Нюрнберга. І люди, де б вони не перебували, повинні усвідомлювати, що закон існує, і є обов’язки, пов’язані з владою, – зазначив прокурор.

На запитання, чи залишатимуться чинними ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової до кінця їхнього життя, Карім Хан відповів: Абсолютно так.

Прокурор МКС уточнив, що ордер на арешт може бути відкликаний лише у разі, якщо Путін постане перед судом, і судді вирішать закрити справу.

– Поки вони не постануть перед незалежними суддями суду, і судді не ухвалять рішення по суті про припинення справи. Але в іншому, безумовно, так, – наголосив Карім Хан.

“There’s a strengthening of international instruments to ensure there’s no safe haven” ICC Prosecutor Karim Khan says Vladimir Putin & Maria Lvova-Belova, Russian children’s commissioner, will face arrest warrants for the rest of their liveshttps://t.co/R38BJecLcP | #R4Today — BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) March 20, 2023

Прокурор уточнив, що ордери на арешт “базуються на даних судово-медичної експертизи, перевірці й тому, що було сказано цими двома особами”.

Спочатку суд хотів зберегти в таємниці видачу ордерів, але вирішив оприлюднити їх, щоб спробувати зупинити подальші злочини.

– Не можна поводитися з дітьми як з військовою здобиччю, їх не можна депортувати… Для такого злочину не потрібно бути юристом, потрібно бути людиною, щоб знати, наскільки це кричуще, – заявив Хан в ефірі ВВС Radio.

Прокурор нагадав, що свого часу ніхто не думав, що президент Югославії Слободан Мілошевич постане перед судом у Гаазі.

– Ті, хто вважає, що можна вчинити злочин вдень і добре спати вночі, можливо, повинні подивитися на історію, – додав він.

Британський адвокат Джеффрі Найс, який був головним обвинувачем у суді над Мілошевичем, повідомив ВВС, що ордер на арешт змінить ставлення іноземних лідерів до Путіна.

– Він залишатиметься ймовірним злочинцем доти, доки не постане перед судом, або поки його не передадуть до суду і не виправдають. Це здається вкрай маловірогідним, тому він залишиться ймовірним злочинцем до кінця свого життя, – наголосив Найс.

Як відомо Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна у справі про примусовому депортацію до РФ українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Диктатора можуть арештувати на території 123 країн, які ратифікували Римський статут МКС. Росія цей документ не ратифікувала.