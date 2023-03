Виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна є довічним і діятиме доти, доки глава РФ не постане перед судом.

Про це повідомив в ефірі ВВС Radio 4 головний прокурор суду в Гаазі Карім Хан.

Він пояснив, що ордер на арешт Володимира Путіна не втратить чинності після завершення війни в Україні. Це ж стосується і уповноваженої при президентові РФ із прав дитини Марії Львової-Бєлової.

На запитання, чи залишатимуться чинними ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової до кінця їхнього життя, Карім Хан відповів: Абсолютно так.

Прокурор МКС уточнив, що ордер на арешт може бути відкликаний лише у разі, якщо Путін постане перед судом, і судді вирішать закрити справу.

“There’s a strengthening of international instruments to ensure there’s no safe haven”

ICC Prosecutor Karim Khan says Vladimir Putin & Maria Lvova-Belova, Russian children’s commissioner, will face arrest warrants for the rest of their liveshttps://t.co/R38BJecLcP | #R4Today

— BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) March 20, 2023