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Австралія постачає українській армії одноразові дрони з картону

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
дерев'яні БПЛА

Дешеві австралійські безпілотники, зроблені з картону і гумок, допомагають українським військам боротися з російськими окупантами. Йдеться про безпілотники Corvo Precision Payload Delivery System (PPDS).

За допомогою таких БПЛА виконують логістичні завдання.

Головний інженер мельбурнської компанії-виробника SYPAQ Росс Осборн розповів виданню The Australian, що компанія передала велику кількість безпілотників Corvo на місце бойових дій.

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Дрони поставляють у вигляді заготовок із пласких листів картону, із яких можна легко зібрати літальний апарат.

Виробником заявлено, що українська армія отримала вже понад 60 поставок від цієї компанії. Щомісяця доставляється близько 100 одиниць австралійських картонних дронів.

Основним завданням таких дронів є доставка боєприпасів, їжі та медикаментів безпосередньо на передову. Однак розвідувальні польоти та скидання невеликих вибухових пристроїв також можливі.

Щоб запобігти руйнуванню фюзеляжу та падінню під час вологої погоди, міцний картон просочили воском.

За  словами Осборна, українські солдати на передовій успішно впоралися із системою без будь-якої підготовки, лише з інструкціями та відео.

В залежності від моделі дрон може підняти до 3 кг або 5 кг. Літак здатен нести вантаж 1-3 год. в залежності від навантаження на дальність у 40-120 км.

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Джерело: The Australian

Фото: SYPAQ

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