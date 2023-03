Австралія постачає українській армії одноразові дрони з картону

Дешеві австралійські безпілотники, зроблені з картону і гумок, допомагають українським військам боротися з російськими окупантами. Йдеться про безпілотники Corvo Precision Payload Delivery System (PPDS).

За допомогою таких БПЛА виконують логістичні завдання.

Головний інженер мельбурнської компанії-виробника SYPAQ Росс Осборн розповів виданню The Australian, що компанія передала велику кількість безпілотників Corvo на місце бойових дій.

Дрони поставляють у вигляді заготовок із пласких листів картону, із яких можна легко зібрати літальний апарат.

Виробником заявлено, що українська армія отримала вже понад 60 поставок від цієї компанії. Щомісяця доставляється близько 100 одиниць австралійських картонних дронів.

Основним завданням таких дронів є доставка боєприпасів, їжі та медикаментів безпосередньо на передову. Однак розвідувальні польоти та скидання невеликих вибухових пристроїв також можливі.

On day 3 of @AvalonAIA it was our absolute honour and privilege to host the Australian Deputy Prime Minister, The Hon. Richard Marles MP and the Ukrainian Ambassador to Australia, His Excellency, Vasyl Myroshnychenko. pic.twitter.com/LFO91NOuqq

— SYPAQ (@SYPAQ_Official) March 2, 2023