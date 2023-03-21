Одне з найбільших військових принижень Путіна: іноземні ЗМІ про знищення ракет РФ у Джанкої

Березень, 21 в 0:48

Українська військова розвідка стверджує, що російські крилаті ракети Калібр були знищені внаслідок вибуху під час транспортування залізницею у Джанкої на території тимчасово окупованого Криму.

У жовтні минулого року внаслідок вибухів був значно пошкоджений міст через Керченську протоку, що сполучає Крим із Росією. Це стало одним із найбільших військових принижень, з якими зіткнувся диктатор Володимир Путін відтоді, як він віддав наказ про повномасштабне вторгнення РФ в Україну, пише видання Sky News.

У лютому генерал США у відставці Бен Ходжес, який командував американськими військами в Європі, заявив у коментарі журналістам, що Україна має реальні шанси звільнити окупований Росією Крим до кінця літа, якщо отримає ракети великої дальності, нагадують у матеріалі The Kyiv Independent.

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У розвідці не повідомили, скільки ракет було знищено та яким чином. На відеозаписі, яке розлетілося в соціальних мережах, можна побачити сильний вибух. Ймовірно, безпілотник врізався в залізницю в Джанкой.

Призначений РФ глава Криму Сергій Аксьонов визнав, що російська ППО вела вогонь у цьому районі. Уламки пошкодили будинок і магазин, поранили одну людину, стверджує він.

Останніми тижнями Росія намагалася просунутися в декількох напрямках на сході України, але з минулого літа не захопила жодного значного українського міста, нагадують журналісти The Wall Street Journal.

Українські офіційні особи заявили, що російські атаки в інших місцях провалюються. Інтенсивність обстрілів міста Вугледар, що на південний захід від Донецька, знизилася через величезні втрати, яких зазнала Росія, зазначив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

Це змушувало Росію заповнювати там сильно виснажені сили резервами з інших частин, які були в поганому стані, заявили у The Wall Street Journal з посиланням на українських військових.