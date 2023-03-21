США відправлять системи ППО Patriot в Україну швидше, ніж планувалося

Березень, 21 в 20:25

Системи протиповітряної оборони Patriot можуть доставити до України швидше, ніж планувалося. Про це заявили у Міністерстві оборони США.

У повідомленні йдеться, що найближчими днями 65 українських військових закінчать навчання із використання зенітно-ракетних комплексів.

Після цього воїнів ЗСУ доправлять до Європи для подальших підготувань. Пришвидшити тренування українським військовим допомогло те, що у них були базові знання з управління систем протиповітряної оборони.

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– Наша оцінка полягає в тому, що українські солдати вражають. Вони дуже швидкі в навчанні. Завдяки їхнім широким знанням у сфері протиповітряної оборони та досвіду роботи у зоні бойових дій їм було легше. Хоча ніколи не було легко зрозуміти концепції експлуатації та технічного обслуговування системи Patriot, – сказав бригадний генерал Шейн Морган.

Військові США виділили на навчання 10 тижнів, але українці завершили його приблизно за вісім тижнів. Розклад навчань був інтенсивним – вони тренувалися щодня з 07:00 ранку до 18:00 вечора за місцевим часом.