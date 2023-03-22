Зеленський візьме участь у саміті ЄС через відеозв’язок – президент Євроради
Президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Європейської ради на рівні глав держав та урядів. Зустріч запланована 23-24 березня у Брюсселі за допомогою відеозв’язку.
Про це йдеться в запрошенні листа президента Європейської ради Шарля Мішеля, направленому на адресу лідерів ЄС.
– Колеги, я запрошую вас на майбутнє засідання Європейської ради 23 та 24 березня у Брюсселі. Ми розпочнемо у четвер. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш приєднається до нашого обговорення за робочим ланчем. Після цього ми обговоримо Україну. Зеленський приєднається до нас у режимі відеоконференції. Ми, як завжди, підтвердимо нашу непохитну відданість справі допомоги Україні, – йдеться у листі.
Президент Євроради зазначив, що ця допомога містить проведення роботи з притягнення до відповідальності воєнних злочинців, використання заморожених російських активів і згуртування світової спільноти навколо заснованого на правилах міжнародного порядку.
– У лютому ми працювали над терміновим розширенням виробництва та постачання боєприпасів в Україну. Наша мета – надати Україні 1 млн боєприпасів протягом наступних 12 місяців і забезпечити адекватне фінансування. Нам необхідно збільшити виробничі потужності європейської оборонної промисловості, – наголосив Мішель.