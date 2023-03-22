Зеленський візьме участь у саміті ЄС через відеозв’язок – президент Євроради

Березень, 21 в 22:18

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Європейської ради на рівні глав держав та урядів. Зустріч запланована 23-24 березня у Брюсселі за допомогою відеозв’язку.

Про це йдеться в запрошенні листа президента Європейської ради Шарля Мішеля, направленому на адресу лідерів ЄС.

– Колеги, я запрошую вас на майбутнє засідання Європейської ради 23 та 24 березня у Брюсселі. Ми розпочнемо у четвер. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш приєднається до нашого обговорення за робочим ланчем. Після цього ми обговоримо Україну. Зеленський приєднається до нас у режимі відеоконференції. Ми, як завжди, підтвердимо нашу непохитну відданість справі допомоги Україні, – йдеться у листі.

Президент Євроради зазначив, що ця допомога містить проведення роботи з притягнення до відповідальності воєнних злочинців, використання заморожених російських активів і згуртування світової спільноти навколо заснованого на правилах міжнародного порядку.

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