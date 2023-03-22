У Бразилії заявили, що дотримуватимуться рішення МКС щодо ордеру на арешт Путіна

Березень, 22 в 18:32

Бразилія поважає і виконуватиме рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі, який минулого тижня видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Про це в інтерв’ю бразильській газеті Metrópoles заявив міністр закордонних справ країни Мауро Вієйра.

Відповідаючи на запитання, чи заарештують Путіна, якщо він відвідає Бразилію, Вієйра сказав, що присутність диктатора у будь-якій країні, яка є частиною МКС, може викликати “ускладнення”.

Зараз дивляться

— У будь-кого, хто їде до країни, яка є членом МКС, можуть виникнути ускладнення, я в цьому не сумніваюся, – сказав міністр.

Вієйра також підтвердив засудження Бразилією повномасштабного російського вторгнення в Україну.

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у воєнних злочинах у вигляді незаконних депортації та переміщення населення, зокрема дітей, з окупованої території України.

Диктатора можуть арештувати на території 123 країн, які ратифікували Римський статут МКС. Росія цей документ не ратифікувала.

Джерело: Metrópoles