Посилення ППО і співпраця країн: про що говорили Залужний і начальник Штабу оборони Британії

Березень, 24 в 21:59

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакіном.

– Поінформував колегу про оперативну ситуацію на всій лінії фронту. На Бахмутському напрямку – найскладніше. Завдяки титанічним зусиллям Сил оборони обстановку вдається стабілізувати, – зазначив Залужний.

За словами головнокомандувача, вони обговорили питання посилення української протиповітряної оборони, домовилися розвивати співпрацю та підтримувати зв‘язок.

– Вдячний адміралу Радакіну за підтримку. Завдяки допомозі партнерів ми тримаємося і неодмінно здобудемо перемогу України, – вважає Залужний.