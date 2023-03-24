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Посилення ППО і співпраця країн: про що говорили Залужний і начальник Штабу оборони Британії

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Посилення ППО і співпраця країн: про що говорили Залужний і начальник Штабу оборони Британії

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакіном.

– Поінформував колегу про оперативну ситуацію на всій лінії фронту. На Бахмутському напрямку – найскладніше. Завдяки титанічним зусиллям Сил оборони обстановку вдається стабілізувати, – зазначив Залужний.

За словами головнокомандувача, вони обговорили питання посилення української протиповітряної оборони, домовилися розвивати співпрацю та підтримувати зв‘язок.

– Вдячний адміралу Радакіну за підтримку. Завдяки допомозі партнерів ми тримаємося і неодмінно здобудемо перемогу України, – вважає Залужний.

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