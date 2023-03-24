Березень, 24 в 14:40

Конституційний суд Вірменії у п’ятницю, 24 березня, ухвалив рішення, за яким визнав, що приєднання країни до Римського статуту Міжнародного кримінального суду відповідає Конституції Вірменії.

Рішення зачитав голова Конституційного суду країни Арман Діланян.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, воно набуває чинності з моменту його оголошення.

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Таким чином Конституційний суд визнав зобов’язання, закріплені Римським статутом МКС, підписані 17 липня 1998-го, відповідними до Конституції Республіки Вірменія.

Процес парламентської ратифікації Римського статуту у Вірменії було розпочато кілька місяців тому. Раніше повідомлялося, що правомірність приєднання Вірменії до Римського статуту має встановити Конституційний суд.

Як пишуть ЗМІ, на думку уряду Вірменії, завдяки ратифікації статуту є можливість закликати до відповідальності владу Азербайджану через конфлікт у Нагірному Карабаху.

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у воєнних злочинах у вигляді незаконних депортації та переміщення населення, зокрема дітей, з окупованої території України.

Раніше повідомлялося, що диктатора можуть затримати на території 123 країн, які ратифікували Римський статут МКС. Однак в Угорщині вже заявили, що міжнародний ордер на арешт Путіна за воєнні злочини, скоєні в Україні, не має обов’язкової сили для Будапешту.

Джерело: ArmenPress