У США розкрили деталі про шпигуна РФ, який хотів влаштуватися на роботу в МКС

Березень, 26 в 20:54

У Сполучених Штатах Америки оприлюднили нові подробиці про ймовірного російського шпигуна, який намагався проникнути до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Він був під прикриттям фальшивої особи, дані про яку фальсифікували протягом 10 років.

США оприлюднили обвинувальний висновок проти Сергія Черкасова, якого там вважають елітним співробітником військової розвідки ГРУ Росії. Він багато років видавав себе за громадянина Бразилії Віктора Мюллера Феррейру.

Під прикриттям фальшивої особи Черкасов здобув ступінь магістра в Університеті Джона Гопкінса з зовнішньої політики США та виграв стажування в Міжнародному кримінальному суді.

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Його затримали після прибуття до Нідерландів у квітні минулого року, коли він пред’явив фальшивий паспорт Феррейра.

Пізніше нідерландська розвідка оприлюднила його справжнє ім’я та деякі подробиці його історії. У Нідерландах його не заарештували, натомість російського громадянина депортували назад до Бразилії.

У липні минулого року його засудили там за звинуваченням у фальшивому отриманні та використанні бразильських документів на 15 років тюремного ув’язнення.

Його спроба проникнути в МКС набула додаткового значення після рішення суду на початку цього місяця висунути звинувачення у воєнних злочинах російському президенту Володимиру Путіну. Якби Черкасову вдалося попрацювати в МКС, він потенційно мав би доступ до електронної пошти суду та іншої конфіденційної інформації.

Після його арешту в Бразилії Росія швидко подала запит на екстрадицію, визнавши, що йдеться про Сергія Черкасова. Проте РФ стверджує, що він був злочинцем, який тікає від звинувачень у зберіганні наркотиків. Спроба видати оперативників або активи за сфабрикованими кримінальними звинуваченнями — це тактика, яку застосовувала російська влада раніше.

В обвинувальному акті також перераховані місця схованок, запропонованих Черкасовим російському куратору, де він міг залишити засоби зв’язку або повідомлення. Один з них був розташований у безлюдній місцевості біля стежки в джунглях за межами Сан-Паулу.

В акті йдеться, що Черкасов подорожував з USB-накопичувачем, який містив документ, де коротко викладалася його історія, створена для прикриття, аж до фізичних описів далеких родичів і пояснення, чому він не любить рибу.