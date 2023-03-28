Блінкен назвав цинічною пасткою заклики щодо припинення вогню в Україні

Березень, 28 в 20:02

Заклики до перемир’я в Україні можуть призвести до заморожування конфлікту, що зіграє на руку виключно Росії.

Таку думку висловив державний секретар США Ентоні Блінкен під час панелі Справедливий і стійкий мир для України в межах Саміту за демократію.

– Ми всі повинні бути дуже уважними й остерігатися того, що може здаватися благими намірами – наприклад закликів до припинення вогню, які потенційно можуть призвести до заморожування конфлікту, – заявив він.

Держсекретар США уточнив, що таке “перемир’я” дозволить Росії закріпити досягнуті успіхи й просто використати час для відпочинку та переозброєння, а потім повторити напад на Україну.

Зараз дивляться

– Отже, те, що здається привабливим на перший погляд – хай хто прагне, аби “гармати мовчали” – може виявитися вкрай цинічною пасткою, якої ми повинні остерігатися, – зауважив Блінкен.

Він додав, що ніхто не хоче миру більше, ніж український народ, тому що саме він безпосередньо страждає від російської агресії. Блінкен наголосив, що мир має бути справедливим і довговічним.

На початку березня Блінкен заявляв, що Вашингтон не бачить “жодних доказів” того, що Путін готовий до серйозних мирних переговорів щодо війни в Україні, попри все частіші заклики з боку деяких країн розпочати такі переговори.