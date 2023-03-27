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В Україну прибули 18 танків Leopard 2 із Німеччини – Spiegel

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
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Leopard 2
Фото: Getty Images

Приблизно через два місяці після рішення німецького уряду про постачання важких бойових танків до України прибули танки Leopard 2.

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

Зазначається, що Україна отримала всі обіцяні Німеччиною 18 танків Leopard 2 і близько 40 БМП Marder.

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Останні танки залишили німецьку територію ще наприкінці минулого тижня і вже перетнули український кордон.

20 березня Збройні сили Норвегії повідомляли, що Україна отримала від Норвегії вісім танків Leopard 2.

Зазначалося, що танки Leopard вже прибули в Україну. Зараз триває навчання особового складу у Польщі під егідою Європейського Союзу.

Кількома днями раніше до України прибули перші французькі легкі танки AMX-10 RC, частина з яких вже вирушила на передову.

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Джерело: Spiegel
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