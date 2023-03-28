РФ витрачає третину держбюджету на фінансування війни проти України – Bloomberg

Березень, 28 в 20:03

Російська Федерація приховує третину витрат державного бюджету, призначених для фінансування Збройних сил РФ і ведення повномасштабної війни проти України.

Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на дані Міністерства фінансів Росії. Зокрема, за останній рік відбулося безпрецедентне зростання витрат.

Станом на 24 березня сума засекречених бюджетних витрат становила 2,4 трлн рублів, або ж в еквіваленті $31 млрд.

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Це більш ніж удвічі перевищує суму за аналогічний період минулого року, і значно більше, ніж у рекордному 2015-му. Тоді, через рік після незаконної окупації українського Криму, секретні витрати становили близько 21% від усіх витрат державного бюджету.

Високий рівень витрат на армію РФ є несподіванкою для Кремля, оскільки, за попередніми оцінками на 2023 рік, цього року приховані витрати мали становити менше ніж 25%, зазначили в Bloomberg.

Зокрема, РФ витратила на сферу оборони за минулий рік 531 млрд рублів, що вдвічі більше, ніж роком раніше. Ще 379 млрд рублів спрямували начебто на безпеку й охорону правопорядку. Кремль зробив акцент на соціальних програмах, які були вирішальними для збереження підтримки російської влади.

У виданні Bloomberg вважають, що навантаження на російський бюджет не викликає здивування, оскільки повномасштабне вторгнення РФ в Україну стало найбільшим збройним конфліктом в Європі після Другої світової війни.

У 2022 році російський уряд передбачив величезне збільшення військових витрат, але очікується, що вони все одно перевищать початковий бюджет цього року на понад 43%.

У категорію таємних, які значно зросли у 2023 році, зокрема, входять витрати на утримання тимчасово окупованих Росією територій України, тобто частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.