Уряд Польщі ухвалив програму збільшення виробництва боєприпасів

Березень, 29 в 19:16

У середу, 29 березня, уряд Польщі ухвалив національну програму щодо збільшення виробництва боєприпасів.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав розвивати виробничі потужності як державні, так і приватні компанії.

– Заводи, що виробляють боєприпаси калібру 155 або 120 мм, можуть продавати їх одразу, оскільки попит у рази перевищує виробничі потужності Франції, Німеччини та інших країн ЄС. Саме тому затверджено програму, яка спонукає приватні структури, державні компанії, а також іноземні фірми швидко взятися за цей виклик, – повідомляє Polskie Radio.

Йдеться про кілька заводів, які будуть побудовані в різних частинах країни.

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Уряд також звернеться до Польського фонду розвитку взяти участь у розробці бізнес-плану. Проєкти мають бути реалізовані у короткостроковій перспективі.

За словами Моравецького, Варшава хоче найближчим часом виділити з бюджету до 2 млрд злотих ($870 млн) на інвестиції, призначені для виробництва боєприпасів.

Крім цього, уряд Польщі зобов’язався замовити на підприємствах ОПК 800 тис. снарядів на суму 12 млрд злотих (близько $2,8 млрд).