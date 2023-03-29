Є скандалом і зрадою духу спорту: Моравецький про рішення МОК щодо російських спортсменів

Березень, 29 в 16:39

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо допуску російських і білоруських спортсменів до змагань за певних умов.

Про це він написав у Twitter.

Моравецький вважає, що рішення МОК повернути російських спортсменів до змагань є скандалом і зрадою справжнього духу спорту.

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– Я доручив міністру спорту передати наше тверде заперечення керівництву МОК. Ми зробимо все можливе, щоб спорт був вільним від російського впливу, – написав польський прем’єр.

Нагадаємо, що під час засідання у швейцарській Лозанні МОК рекомендував допустити росіян до змагань, але рішення щодо Олімпіади-2024 відклав.

Проте очільник МЗС України Дмитро Кулеба розкритикував таке рішення Міжнародного олімпійського комітету.

Також на таке рішення МОК вже вкрай негативно відреагували низка представників європейських країн.