Пісторіус: Україна отримає від НАТО шість батальйонів Leopard – це 160 танків

Квітень, 01 в 14:55

Країни-члени НАТО зможуть передати Україні два батальйони з німецькими танками Leopard-2 та чотири батальйони Leopard-1, тобто загалом 160 одиниць важкої техніки.

На більше ЗСУ навряд чи можуть розраховувати, оскільки резерви такого озброєння обмежені, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв’ю виданню Die Welt.

– Я не бачу сценарію, за якого вийде відправити Україні додаткові Leopard понад те, про що було оголошено. Наші запаси, як і запаси інших країн, обмежені, – пояснив він.

Пісторіус уточнив, що Польща із союзниками надасть Україні два батальйони Leopard-2 (60 танків), до кінця року до них додадуться 100 танків Leopard-1 (чотири батальйони).

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– На жаль, у країн НАТО танки не стоять просто так, чекаючи відправлення. Попри це, я вважаю, що в середньостроковій перспективі вдасться покрити потреби України, – додав глава Міноборони Німеччини.

30 березня Німеччина підтвердила, що передала Україні всі обіцяні 18 танків Leopard 2A6 разом із боєприпасами. Крім того, до України прибули 40 бойових машин піхоти Marder.

Джерело: Die Welt