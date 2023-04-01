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Пісторіус: Україна отримає від НАТО шість батальйонів Leopard – це 160 танків

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Пісторіус на танку
Фото: Getty Images

Країни-члени НАТО зможуть передати Україні два батальйони з німецькими танками Leopard-2 та чотири батальйони Leopard-1, тобто загалом 160 одиниць важкої техніки.

На більше ЗСУ навряд чи можуть розраховувати, оскільки резерви такого озброєння обмежені, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв’ю виданню Die Welt.

– Я не бачу сценарію, за якого вийде відправити Україні додаткові Leopard понад те, про що було оголошено. Наші запаси, як і запаси інших країн, обмежені, – пояснив він.

Пісторіус уточнив, що Польща із союзниками надасть Україні два батальйони Leopard-2 (60 танків), до кінця року до них додадуться 100 танків Leopard-1 (чотири батальйони).

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– На жаль, у країн НАТО танки не стоять просто так, чекаючи відправлення. Попри це, я вважаю, що в середньостроковій перспективі вдасться покрити потреби України, – додав глава Міноборони Німеччини.

30 березня Німеччина підтвердила, що передала Україні всі обіцяні 18 танків Leopard 2A6 разом із боєприпасами. Крім того, до України прибули 40 бойових машин піхоти Marder.

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Джерело: Die Welt

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