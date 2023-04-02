Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

У Британії друга група українських артилеристів завершила навчання на AS-90

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
У Британії друга група українських артилеристів завершила навчання на AS-90

Друга група українських артилеристів-новобранців завершила навчання на 155-мм самохідній гарматі AS90. 

Про це повідомляють у Міністерстві оборони Британії. 

– Ця програма є частиною незмінного прагнення Великої Британії підтримувати Україну в її боротьбі з Росією, – зазначили у відомстві.

Нагадаємо,  у Великій Британії пройшла підготовку перша група бійців ЗСУ, зокрема інструкції щодо командування, керування та спільної роботи екіпажу на танках Challenger 2, а також ефективного визначення та ураження цілей.

Зараз дивляться

Як ми розповідали раніше, у США на базі Форт Сіллі у штаті Оклахома завершила навчання на системах ППО Patriot група із 65 українських солдатів. Вона вирушила до Європи для взаємодії з побратимами, які проходять навчання в Європі.

Читайте
Бойова та вогнева підготовка: як проходять навчання ЗСУ у Швеції

Фото: Міноборони Британії

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка