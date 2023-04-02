У Британії друга група українських артилеристів завершила навчання на AS-90

Квітень, 02 в 15:33

Друга група українських артилеристів-новобранців завершила навчання на 155-мм самохідній гарматі AS90.

Про це повідомляють у Міністерстві оборони Британії.

– Ця програма є частиною незмінного прагнення Великої Британії підтримувати Україну в її боротьбі з Росією, – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у Великій Британії пройшла підготовку перша група бійців ЗСУ, зокрема інструкції щодо командування, керування та спільної роботи екіпажу на танках Challenger 2, а також ефективного визначення та ураження цілей.

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???? The second group of Ukrainian artillery recruits have come to the end of their training on the formidable AS90 155mm self-propelled gun. ???? The programme is part of the UK’s enduring commitment to support Ukraine in its fight against Russia. ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/oPRlpYerO1 — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 2, 2023

Як ми розповідали раніше, у США на базі Форт Сіллі у штаті Оклахома завершила навчання на системах ППО Patriot група із 65 українських солдатів. Вона вирушила до Європи для взаємодії з побратимами, які проходять навчання в Європі.

Фото: Міноборони Британії