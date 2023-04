У Британії друга група українських артилеристів завершила навчання на AS-90

Друга група українських артилеристів-новобранців завершила навчання на 155-мм самохідній гарматі AS90.

Про це повідомляють у Міністерстві оборони Британії.

Нагадаємо, у Великій Британії пройшла підготовку перша група бійців ЗСУ, зокрема інструкції щодо командування, керування та спільної роботи екіпажу на танках Challenger 2, а також ефективного визначення та ураження цілей.

???? The second group of Ukrainian artillery recruits have come to the end of their training on the formidable AS90 155mm self-propelled gun.

???? The programme is part of the UK’s enduring commitment to support Ukraine in its fight against Russia.

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 2, 2023