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Трампа заарештували, він чекає на висунення звинувачень – CNN

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Дональд Трамп
Фото: Depositphotos

У вівторок, 4 квітня, експрезидента США Дональда Трампа заарештували у Нью-Йорку.

Він прибув до будівлі суду Мангеттена, де чекає на висунення кримінальних звинувачень. Про це повідомляє CNN.

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За даними американського телеканалу, у процесі арешту у Трампа знімуть відбитки пальців, а потім доставлять до зали суду.

Очікується, що після арешту на Трампа не одягатимуть кайданки, оскільки він залишиться під постійним захистом правоохоронних органів.

Раніше експрезидент США у соціальній мережі Truth Social назвав свій арешт “сюрреальним”.

– Іду до Нижнього Мангеттена, до будівлі суду. Здається таким сюрреальним – вау, вони збираються мене заарештувати. Не віриться, що це відбувається в Америці, – написав Трамп.

Нагадаємо, що 30 березня Велике журі (grand jury) на Мангеттені висунуло обвинувачення Трампу.

Це вперше в історії США, коли чинному або колишньому національному лідеру висувають кримінальні обвинувачення.

Обвинувальний акт є таємним і, як правило, не оприлюднюється, доки його не передадуть до суду або, в деяких випадках, доки підсудний не постане перед судом уперше.

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