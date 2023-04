Трампа заарештували, він чекає на висунення звинувачень – CNN

У вівторок, 4 квітня, експрезидента США Дональда Трампа заарештували у Нью-Йорку.

Він прибув до будівлі суду Мангеттена, де чекає на висунення кримінальних звинувачень. Про це повідомляє CNN.

BREAKING: Donald Trump is now under arrest in New York City ahead of his arraignment in court https://t.co/0NxzuxZt8I pic.twitter.com/9sdFFunjcM

— CNN (@CNN) April 4, 2023