Квітень, 04 в 17:31

Розв’язана Кремлем повномасштабна війна проти України лише прискорила те, чого так боявся російський диктатор Володимир Путін – розширення НАТО.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен під час спільної із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заяви для ЗМІ в Брюсселі.

Так очільник американському Держдепу прокоментував сьогоднішнє офіційне приєднання Фінляндії до військового блоку. Він назвав цей день історичним та важливим в історії НАТО.

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– Ми будемо вітати Фінляндію за спільним столом. І я б хотів сказати, що це, можливо, єдина річ, за яку ми можемо подякувати Путіну. Адже він прискорив російською агресією те, чому хотів запобігти, змусивши багато країн зрозуміти, що вони мають більше дбати про оборону і бути впевненими в тому, що зможуть стримати можливу агресію РФ у майбутньому, – наголосив Блінкен.

Він додав, що країни-союзниці раді вітати Фінляндію як 31-го члена НАТО.

Блінкен також повідомив, що на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО буде обговорюватися підготовка до липневого саміту у Вільнюсі.

Держсекретар уточнив, що на саміті буде підтверджена “як політична, так і практична підтримка України”. Крім того, обговорюватиметься зміцнення союзників по НАТО та продовження розбудови партнерських відносин між блоком і країнами в інших частинах світу, зокрема в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Як відомо, у вівторок, 4 квітня, Фінляндія офіційно доєдналася до Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Відтепер до блоку входить 31 країна.

Ще до початку повномасштабної війни проти України Кремль шантажував Захід, погрожуючи ескалацією та вимагаючи не розширювати НАТО далі на схід. Тобто йшлося про те, щоб цей військовий блок не приймав до свого складу нашу державу.

4 квітня генсек Єнс Столтенберг повідомив, що Україна спершу має перемогти у війні, щоб стати членом НАТО.

Джерело: НАТО