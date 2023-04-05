Держсекретар США розповів, що потрібно для вступу України в НАТО

Квітень, 05 в 19:33

Організація Північноатлантичного договору зберігає свої двері відкритими для України, але для цього країні необхідно відповідати стандартам.

Про це під час брифінгу у Брюсселі заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

— Звісно, двері НАТО залишаються відчиненими, і в цьому немає жодних змін, але ми повинні бути зосереджені впродовж наступних тижнів і місяців, зокрема, на підготовці України до контрнаступу, щоб спробувати повернути більше території, а також на роботах, які необхідно зробити, щоб продовжити приведення України до стандартів НАТО, – заявив він.

Держсекретар додав, що зараз країни-члени НАТО роблять все можливе для того, щоб допомогти Україні захиститися від Росії та повернути території, які поки що тимчасово окуповані.

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За словами Блінкена, предметом обговорень також залишається зміцнення потенціалу України для стримування агресії у довгостроковій перспективі.

Нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що для того, щоб стати членом НАТО, Україна має перемогти у розв’язаній Росією проти неї повномасштабній війні. Він запевнив, що позиція військового блоку щодо заявки України не змінилася і полягає в тому, що наша держава зрештою стане членом НАТО.

Столтенберг також повідомив, що президента України Володимира Зеленського запросили на саміт НАТО, який відбудеться в липні у Вільнюсі.