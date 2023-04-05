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Польща та Україна працюють над новим договором про співпрацю – Дуда

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Зеленський і Дуда
Фото: Офіс президента

Київ та Варшава працюють над новим договором про співпрацю між країнами.

Про це заявив президент Польщі під час спільної пресконференції у Варшаві з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Дуди, новий договір про двосторонню співпрацю між країнами зможуть підписати невдовзі.

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— Зараз ми працюємо над новим договором. Ми віримо, що незабаром зможемо укласти такий договір між нашими країнами. Ми хочемо мати дві країни, які добре співпрацюють, які ставляться одна до одної з повагою, братською, сусідською любов’ю, – сказав він.

Зі свого боку Зеленський заявив, що Київ зацікавлений в тому, щоб Польща брала участь у відновленні України.

— Ми запрошуємо польські компанії заходити в Україну вже зараз. Для нас важливо, щоб Польща була одним з провідних партнерів у відновленні України, – сказав він.

Глава держави також подякував Польщі за безкомпромісну підтримку України на її шляху до Європейського Союзу.

Як відомо, 5 квітня Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Польщі, де зустрівся з польським президентом Анджеєм Дудою. У канцелярії польського президента повідомили, що Дуда відзначив Зеленського найвищою нагородою Польщі – орденом Білого Орла.

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