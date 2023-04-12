Британія запровадила санкції проти родичів російських олігархів, серед них Оксана Марченко

Велика Британія запровадила санкції проти дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко, а також проти родичів ще кількох російських олігархів.

Про це йдеться у повідомленні офісу застосування фінансових санкцій Скарбниці країни від 12 квітня.

Так, до санкційного списку потрапили родичі Сулеймана Керімова, Андрія Скоча та Володимира Євтушенкова.

Серед них Володимир Скоч, батько депутата Держдуми й олігарха Андрія Скоча, а також дочка мільярдера Варвара. Удвох вони володіють активами депутата (частка в USM 30%, в аеропорту Внуково 61,5%). Статки Андрія Скоча та його сім’ї російський Forbes 2022 року оцінював у $4,7 млрд.

Крім того, під санкціями опинилися дружина засновника АФК Система Володимира Євтушенкова ($1,7 млрд у 2022 році) Наталя і діти бізнесмена Тетяна і Фелікс Євтушенкови.

До списку увійшла дочка члена Ради Федерації від Дагестану, олігарха Сулеймана Керімова ($10,5 млрд у 2023 році) Гульнара Керімова і Наріман Гаджієв – тезка й однопрізвищник ексміністр преси та інформації Дагестану, який проживає у Швейцарії. Джерела російського Forbes називали його родичем Керімова.

Туди ж внесли й Оксану Марченко – дружину кума Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Під санкції також потрапив холдинг USM, заснований Усмановим.

– USM належить або контролюється безпосередньо або побічно особою, яка отримує вигоду від підтримки уряду Росії, а саме Алішером Усмановим, а також USM займається бізнесом у секторах стратегічної значущості для уряду Росії, а саме в російському видобувному секторі та секторі комунікаційних і цифрових технологій, – йдеться у повідомленні.

Крім того, під санкції потрапили ще дві компанії, які уряд Великої Британії вважає пов’язаними з Усмановим: Curzon Square Limited і Hanley Limited. Компанію Meritservus HC Limited уряд Великої Британії пов’язує з Романом Абрамовичем.

Загалом у санкційному списку Великої Британії тепер 1559 фізичних осіб і 184 юридичні особи. Їхнє майно і кошти підлягають замороженню.

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