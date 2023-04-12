Юля Захарченко, редакторка стрічки
Росія ризикує стати економічною колонією Китаю – директор ЦРУ
Російська Федерація ризикує стати економічною колонією Китаю – про це свідчить залежність РФ від Пекіна, яка все більше зростає через ізольованість від Заходу.
Про це заявив директор американського Центрального розвідувального управління Вільям Бернс під час виступу в Університеті Райса в Техасі.
Він зазначив, що в деяких аспектах Росія ризикує з часом стати економічною колонією Китаю, залежною від експорту енергетичних ресурсів і сировини.
Нещодавно американський державний секретар Ентоні Блінкен попередив Китай, що допомога Росії зброєю суттєво ускладнить відносини зі США.
А вже у березні стало відомо від іноземних журналістів, що після 24 лютого 2022 року Китай продав Росії безпілотників і запчастин до них на суму понад $12 млн.
Джерело: Sky News
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