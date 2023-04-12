Росія ризикує стати економічною колонією Китаю – директор ЦРУ

Російська Федерація ризикує стати економічною колонією Китаю – про це свідчить залежність РФ від Пекіна, яка все більше зростає через ізольованість від Заходу.

Про це заявив директор американського Центрального розвідувального управління Вільям Бернс під час виступу в Університеті Райса в Техасі.

Він зазначив, що в деяких аспектах Росія ризикує з часом стати економічною колонією Китаю, залежною від експорту енергетичних ресурсів і сировини.

Нещодавно американський державний секретар Ентоні Блінкен попередив Китай, що допомога Росії зброєю суттєво ускладнить відносини зі США.

А вже у березні стало відомо від іноземних журналістів, що після 24 лютого 2022 року Китай продав Росії безпілотників і запчастин до них на суму понад $12 млн.

Джерело : Sky News

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