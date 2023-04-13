Контрнаступу ЗСУ не завадить витік документів Пентагону – Годжес

Колишній командувач військ США у Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес переконаний, що витік секретних документів Пентагону не позначиться на майбутньому контрнаступі Збройних сил України. Про це він заявив в інтерв’ю Голосу Америки.

На його думку, Україна має бути менш “засмучена” можливими наслідками, ніж американська, яка продемонструвала свою “вразливість”.

– Один із витоків полягав у тому, що США, вочевидь, прослуховують розмови уряду Південної Кореї, щоби з’ясувати, чи збирається Південна Корея погодитися на продаж боєприпасів, які ми могли б або безпосередньо передати Україні, або замінити те, що вже їй відправили, – пояснив він.

Годжес вважає, що саме цей приклад був найбільш руйнівним, це дуже незручна ситуація, яка підриває певний ступінь довіри.

Американський генерал наголосив, якщо звіт про нестачу боєприпасів в України правдивий, партнери повинні не лише щосили намагатися передати їх у ще більших масштабах, а й знову розглянути питання надання F-16 чи інших літаків.

7 квітня видання The New York Times повідомило, що Пентагон розслідує появу у деяких соцмережах нібито засекречених військових документів з планами США і НАТО щодо посилення української армії напередодні контрнаступу.

Джерело : Голос Америки

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