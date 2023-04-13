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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Країни G7 планують запровадити санкції проти російських алмазів – ЗМІ

діаманти
Фото: Unsplash

Країни Великої сімки розглядають можливість впровадження санкцій проти алмазів, які постачає російська алмазодобувна компанія Алроса. 

Про це повідомляє індійське видання The Economic Times посилаючись на власні джерела.

Індія є світовим центром огранювання алмазів. У місті Сурат, розташованому в західному штаті Гуджарат, у цій галузі працюють майже 3 млн людей. Як пише видання, вони ограновують і полірують дев’ять із десяти алмазів у світі.

За словами Віпул Шаха з Ради сприяння експорту дорогоцінних каменів та ювелірних виробів, поки що невідомо, в якій формі будуть запроваджені санкції, проте “вже зрозуміло, що вони почнуться з великих алмазів”.

В Індії очікують на санкції вже у травні – напередодні ювелірної виставки в Лас-Вегасі, яка відбудеться у перший тиждень червня.

На російську Алросу припадає близько третини світової пропозиції алмазів, їхня вартість оцінюється у $2,5 млрд.

– Компанія перебуває під санкціями США та Великої Британії, але поки що Індія може вільно експортувати камені з Росії до США та інших країн G7, якщо вони зазнають суттєвої трансформації. Під час цього змінюється спеціальний код каменів – шестизначний номер, що використовується для ідентифікації товарів у транскордонній торгівлі, – пише видання. 

Зазначається, що в Індії сподіваються, що G7 перегляне свої плани, оскільки кількість осіб, зайнятих в огранюванні та поліруванні алмазів, набагато вища порівняно з нафтовою промисловістю.

Нагадаємо, ювелірна компанія Tiffany вирішила відмовитися від закупівлі алмазів, які видобувають у Росії. Це сталося на тлі тиску, який чинять на компанію, з вимогою прибрати з ланцюжків постачання російську продукцію.

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Індія, Алмаз, Російська агресія, Росія, Санкції проти Росії
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