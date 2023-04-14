Китай заявив, що не передає зброю жодній зі сторін війни в Україні

Китай не продаватиме зброю жодній зі сторін у війні в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ КНР Цінь Ган, відреагувавши на побоювання Заходу, що Пекін може надати військову допомогу Росії.

Він додав, що Китай також регулюватиме експорт товарів подвійного цивільного та військового призначення.

— Щодо експорту військової продукції Китай дотримується розважливого і відповідального підходу. Китай не буде надавати зброю відповідним сторонам конфлікту, а також керуватиме і контролюватиме експорт товарів подвійного призначення відповідно до законів і правил, – сказав Цінь на спільній пресконференції з главою німецького МЗС Анналеною Бербок у Китаї.

За його словами, Пекін готовий продовжувати працювати заради миру і сподівається, що всі сторони докладатимуть конструктивних зусиль для врегулювання ситуації шляхом переговорів.

Зі свого боку Бербок зазначила, що як постійний член Ради безпеки ООН, Китай несе особливу відповідальність за сприяння припиненню конфлікту.

— Але мене дивує, чому позиція Китаю досі не включає заклик до агресора, Росії, припинити війну. Ми всі знаємо, що президент Путін міг би зробити це в будь-який момент, і люди в Україні нічого не бажають більше, ніж нарешті мати можливість знову жити в мирі, – сказала вона.

Раніше в злитих секретних документах йшлося про перехоплення даних про те, що Китай схвалив надання військової допомоги Росії, плануючи замаскувати передання під цивільні поставки.

На думку директора ЦРУ Вільяма Бернса, РФ ризикує стати економічною колонією Китаю. Про це свідчить залежність РФ від Пекіна, яка все більше зростає через ізольованість від Заходу.

Джерело : AP News

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