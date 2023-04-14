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Світові новини
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Має йтися не про виживання України, а про її повне відродження – Нуланд

Вікторія Нуланд
Фото: Depositphotos

США та їх союзники вже надали Україні значну економічну та гуманітарну допомогу, втім, завданням є не просто відбити агресію РФ, щоб Україна вижила, а забезпечити процвітання країни.

Таку заяву зробила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд на українсько-американському форумі партнерства.

– Наша спільна робота полягає не тільки в тому, щоб відбудувати те, що Путін так злочинно зруйнував. Йдеться про повну модернізацію та відродження України. Наша спільна мета не повинна полягати в тому, щоб Україна просто вижила. Це має бути Україна, яка процвітає, – сказала вона.

Йдеться про допомогу українському народу в плануванні довгострокового відновлення.

Серед основних напрямків Нуланд назвала допомогу армії, щоб Росія не змогла знову окупувати українські території, чи то за кілька місяців, чи то за кілька років, відновлення енергетичної інфраструктури, щоб вона стала екологічнішою та стійкішою, а також відновлення українських міст і сіл, щоб переміщені українці могли повернутися додому.

— Ми сприятимемо зміцненню державних інститутів України, щоб вони забезпечували гідність і можливості для всіх громадян України і щоб вони були більш захищені від корупції, – додала Нуланд.

Посадовиця зазначила, що консервативна оцінка вартості реконструкції України від Світового банку – $411 млрд протягом наступного десятиліття.

Нагадаємо, Світовий банк надасть Україні грант на $200 млн, кошти з якого будуть спрямовані на відновлення української енергетичної інфраструктури.

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Джерело: Інтерфакс-Україна
Війна в Україні, Вікторія Нуланд, Російська агресія, США, США-Україна
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