Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
6 660 грн одним платежем: як українцям зареєструватися на грошову допомогу від організації ACTED
Я нікому не побажаю так прощатися зі своєю коханою людиною. Наречена Да Вінчі розповіла, як намагалася його врятувати
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Температура перевищить норму: синоптики дали прогноз погоди на квітень
Світові новини
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Гершкович написав першого листа з російського СІЗО: Мама підготувала мене до тюремної їжі

Журналіст американського видання The Wall Street Journal Еван Гершкович, затриманий у Росії 30 березня у справі про шпигунство, написав рідним із СІЗО Лефортово першого листа.

У листі, датованому 5 квітня і написаному від руки російською мовою, 31-річний репортер повідомив, що зберігає оптимізм, з нетерпінням чекає на зустріч із рідними і жартує про тюремну їжу.

– Я хочу сказати, що не втрачаю надії. Я читаю. Я займаюся спортом. І намагаюся писати. Можливо, нарешті, я напишу щось хороше, – йдеться в записці, яку його сім’я отримала в п’ятницю.

Батьки Гершковича – радянські емігранти, тож удома спілкувалися із сином російською.

Його мама Елла Мільман розповіла, що Еван приправив лист м’якими жартами над своїми батьками, явно намагаючись підтримати бадьорість духу своєї сім’ї.

– Мамо, ти, на жаль, на краще чи гірше, але добре підготувала мене до тюремної їжі. Вранці на сніданок нам дають гарячу пшоняну кашу, вівсяні пластівці або пшеничну кашу. Я згадую своє дитинство, – пожартував він.

Оскільки Гершковичу пред’явлено звинувачення в шпигунстві, усі зустрічі та листування відстежують російські спецслужби, а судові слухання відбуватимуться за зачиненими дверима.

Досі Гершковичу дозволяли тільки побачення з російськими адвокатами. Йому ще не дозволили побачитися з друзями або співробітниками посольства США в Москві, незважаючи на неодноразові прохання про надання доступу.

Водночас він підтвердив, що отримав передачу, організовану його другом.

30 березня журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича затримали в Єкатеринбурзі співробітники ФСБ, звинувативши в шпигунстві та зборі секретних відомостей про одне з підприємств російського ВПК.

Його перевезли до Москви, де Лефортовський суд санкціонував його арешт. У Росії стаття про шпигунство передбачає позбавлення волі від 10 до 20 років позбавлення волі.

Після інциденту з Гершковичем представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі закликав усіх американських громадян, які перебувають у Росії, покинути цю країну.

Читайте також
Спецслужби РФ вели стеження за журналістом Гершковичем – WSJ
Еван Гершкович

Джерело: The Wall Street Journal
Журналісти, СІЗО, США-Росія, ФСБ, Шпигуни
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
France24 зробило репортаж із табору окупантів – реакція МЗС України
Гершкович написав першого листа з російського СІЗО: Мама підготувала мене до тюремної їжі
Вислані російські дипломати працювали на спецслужби РФ – поліція Норвегії
посольство росії
На нафтопереробному заводі у Швеції затримали російську шпигунку
Гетеборг
У РФ скаржаться, що США не видають візи делегації для участі у заходах ООН
МЗС РФ
Співробітники ФСБ хвалилися, що переконали ОАЕ протистояти США і Британії – AP
Гершкович написав першого листа з російського СІЗО: Мама підготувала мене до тюремної їжі
Відео
Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (15.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (15.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (15.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (15.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь