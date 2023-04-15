Гершкович написав першого листа з російського СІЗО: Мама підготувала мене до тюремної їжі

Журналіст американського видання The Wall Street Journal Еван Гершкович, затриманий у Росії 30 березня у справі про шпигунство, написав рідним із СІЗО Лефортово першого листа.

У листі, датованому 5 квітня і написаному від руки російською мовою, 31-річний репортер повідомив, що зберігає оптимізм, з нетерпінням чекає на зустріч із рідними і жартує про тюремну їжу.

– Я хочу сказати, що не втрачаю надії. Я читаю. Я займаюся спортом. І намагаюся писати. Можливо, нарешті, я напишу щось хороше, – йдеться в записці, яку його сім’я отримала в п’ятницю.

Батьки Гершковича – радянські емігранти, тож удома спілкувалися із сином російською.

Його мама Елла Мільман розповіла, що Еван приправив лист м’якими жартами над своїми батьками, явно намагаючись підтримати бадьорість духу своєї сім’ї.

– Мамо, ти, на жаль, на краще чи гірше, але добре підготувала мене до тюремної їжі. Вранці на сніданок нам дають гарячу пшоняну кашу, вівсяні пластівці або пшеничну кашу. Я згадую своє дитинство, – пожартував він.

Оскільки Гершковичу пред’явлено звинувачення в шпигунстві, усі зустрічі та листування відстежують російські спецслужби, а судові слухання відбуватимуться за зачиненими дверима.

Досі Гершковичу дозволяли тільки побачення з російськими адвокатами. Йому ще не дозволили побачитися з друзями або співробітниками посольства США в Москві, незважаючи на неодноразові прохання про надання доступу.

Водночас він підтвердив, що отримав передачу, організовану його другом.

30 березня журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича затримали в Єкатеринбурзі співробітники ФСБ, звинувативши в шпигунстві та зборі секретних відомостей про одне з підприємств російського ВПК.

Його перевезли до Москви, де Лефортовський суд санкціонував його арешт. У Росії стаття про шпигунство передбачає позбавлення волі від 10 до 20 років позбавлення волі.

Після інциденту з Гершковичем представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі закликав усіх американських громадян, які перебувають у Росії, покинути цю країну.

Джерело : The Wall Street Journal

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