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Світові новини
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Британія передала ЗСУ 14 бойових танків Challenger 2

Британія передала ЗСУ 14 бойових танків Challenger 2
Фото: Getty Images

Велика Британія передала воїнам Збройних сил України 14 основних бойових танків Challenger 2, захищених броньованими корпусами.

Про це повідомляє служба зв’язків із громадськістю Збройних сил Великої Британії.

– Велика Британія подарувала Збройним силам України Україні 14 могутніх танків, які британська армія підготувала для експлуатації, Challenger 2, – йдеться в повідомленні.

Водночас нещодавно Міністерство оборони Німеччини повідомило, що Україна отримала новий пакет військової допомоги від ФРН, куди увійшов зенітно-ракетний комплекс Patriot та снаряди до нього.

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Джерело: Збройні сили Великої Британії

Війна в Україні, Велика Британія, ЗСУ, Танки для України
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