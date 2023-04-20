Російська приватна військова компанія Вагнера, яка бере участь у кривавій війні РФ проти України, на початку 2023 року безуспішно просила Китай про постачання зброї.

Про це інформує видання Financial Times із посиланням на “витік” секретних документів США.

Згідно зі “злитим” документом, представники ПВК Вагнера, яку контролює близький соратник Путіна Євгеній Пригожин, “шукали боєприпаси і обладнання” в Китаї на початку цього року.

Прямий запит “вагнерівців” до КНР щодо військової допомоги свідчить про певну впевненість ПВК у тому, що Пекін буде готовий озброїти Росію.

Але станом на початок січня Китай “не надсилав (ПВК Вагнера, – Ред.) жодної зброї, навіть для випробувань, і не мав контактів із ПВК щодо постачання зброї”, зазначається в документі.

Раніше США публічно заявляли, що Китай розглядає можливість постачання до Росії летальної зброї. Проте немає жодних доказів того, що Пекін надавав таку допомогу.

У “злитому” документі Пентагону згадуються також успішні приклади купівлі “вагнерівцями” зброї в двох близьких союзників Москви: Сирії та Білорусі.

Зазначається, що станом на початок січня Білорусь “уже надала 50% обіцяної зброї” та запропонувала поставити бойовикам ПВК Вагнера 300 тис. снарядів для гранатометів ВОГ-17. А в Сирії найманці придбали шість гранатометів СПГ-9 та 180 гранат “у невстановлений час”.

Документ також начебто містить інформацію про контакти між “вагнерівцями” та Туреччиною з питань продажу зброї. Найманці намагалися домовитися про купівлю безпілотників, систем радіоелектронної боротьби, контрбатарейних систем і гаубичних артилерійських установок. Але в Туреччині відповіли, що не можуть експортувати гаубиці, контрбатарейні системи та інше озброєння.

Пригожин, відомий також як “повар Путіна” створив ПВК Вагнера в 2014 році, після вторгнення військ РФ на Схід України. Найманці були задіяні в низці країн, де РФ має інтереси: зокрема в Україні, Сирії, Центральноафриканській Республіці.

В Україні “вагнерівці” неодноразово скоювали воєнні злочини й злочини проти людяності.

Джерело : Financial Times

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