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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Німеччина забере свої ППО Patriot із Польщі та Словаччини

MIM-104 Patriot
Фото: Getty Images

У Міноборони Німеччини заявили про наміри передислокувати свої системи ППО Patriot, які зараз розгорнуті у Польщі та Словаччині для захисту повітряного простору цих країн НАТО. Причина – ресурси Бундесверу обмежені, тому їм шукають найбільш ефективне застосування.

За словами речника оборонного відомста, з Польщі Patriot мають перекинути у червні, а зі Словаччини – наприкінці 2023 року.

Німеччина мала у часи так званої холодної війни 36 батарей ЗРК Patriot, зараз лишилося 11.

Берлін розгорнув свої Patriot у Польщі після того, як у листопаді 2022 року під час масованої ракетної атаки РФ по українських містах одна із ракет впала у прикордонному селі, а в Словаччині – майже відразу після повномасштабного вторгнення РФ до України.

Міністр оборони України Олексій Резніков 19 квітня підтвердив інформацію Міноборони Німеччини про передання Києву ЗРК Patriot.

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MIM-104 Patriot

Джерело: Reuters
Війна в Україні, Німеччина, Польща, Словаччина
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