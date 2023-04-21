Німеччина забере свої ППО Patriot із Польщі та Словаччини

У Міноборони Німеччини заявили про наміри передислокувати свої системи ППО Patriot, які зараз розгорнуті у Польщі та Словаччині для захисту повітряного простору цих країн НАТО. Причина – ресурси Бундесверу обмежені, тому їм шукають найбільш ефективне застосування.

За словами речника оборонного відомста, з Польщі Patriot мають перекинути у червні, а зі Словаччини – наприкінці 2023 року.

Німеччина мала у часи так званої холодної війни 36 батарей ЗРК Patriot, зараз лишилося 11.

Берлін розгорнув свої Patriot у Польщі після того, як у листопаді 2022 року під час масованої ракетної атаки РФ по українських містах одна із ракет впала у прикордонному селі, а в Словаччині – майже відразу після повномасштабного вторгнення РФ до України.

Міністр оборони України Олексій Резніков 19 квітня підтвердив інформацію Міноборони Німеччини про передання Києву ЗРК Patriot.

Джерело : Reuters

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