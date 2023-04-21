Поїхали перші вантажівки: Польща відкрила кордон для транзиту агропродукції з України
Вночі 21 квітня в законодавчому віснику з’явилося розпорядження міністра розвитку і технологій Польщі, яке дозволяє транзит сільськогосподарської продукції з України.
Перші вантажівки з крупами, кукурудзою та яйцями з України, які перетнуть пункт пропуску Дорогуськ у Люблінському воєводстві, поїдуть до Німеччини та Нідерландів.
Перед виїздом на кожен автомобіль, який перевозить українську агропродукцію, встановлюють GPS-датчик, завдяки якому відстежуватимуть маршрути, щоб вміст не розвантажили на території Польщі.
18 квітня Україна та Польща домовились про відновлення транзиту української агропродукції, який мав запрацювати в ніч з 20 на 21 квітня.
У Мінагрополітики повідомили, що до транзиту будуть застосовані додаткові заходи контролю.
15 квітня Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України.
Джерело: RMF FM