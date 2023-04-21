Поїхали перші вантажівки: Польща відкрила кордон для транзиту агропродукції з України

Вночі 21 квітня в законодавчому віснику з’явилося розпорядження міністра розвитку і технологій Польщі, яке дозволяє транзит сільськогосподарської продукції з України.

Перші вантажівки з крупами, кукурудзою та яйцями з України, які перетнуть пункт пропуску Дорогуськ у Люблінському воєводстві, поїдуть до Німеччини та Нідерландів.

Перед виїздом на кожен автомобіль, який перевозить українську агропродукцію, встановлюють GPS-датчик, завдяки якому відстежуватимуть маршрути, щоб вміст не розвантажили на території Польщі.

18 квітня Україна та Польща домовились про відновлення транзиту української агропродукції, який мав запрацювати в ніч з 20 на 21 квітня.

У Мінагрополітики повідомили, що до транзиту будуть застосовані додаткові заходи контролю.

15 квітня Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України.

Джерело: RMF FM

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