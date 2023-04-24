Іран міг надати Росії сотні тисяч боєприпасів, які постачалися до країни-агресора через Каспійське море.

Про це пише американське видання The Wall Street Journal із посиланням на офіційних осіб та документи, з якими вдалося ознайомитися журналістам.

У статті зазначається, що російські кораблі переправляють велику кількість артилерійських снарядів та інших боєприпасів із Ірану через Каспійське море. Вони поповнюють запаси підрозділів армії РФ, які воюють проти України.

Водний шлях поставок створює виклик для Сполучених Штатів та їхніх союзників, які намагаються зірвати співпрацю між Москвою та Тегераном.

За даними The Wall Street Journal, протягом останніх шести місяців вантажні судна перевезли понад 300 тис. артилерійських снарядів та мільйон патронів із Ірану до РФ.

За словами джерел, розвідувальна інформація про ці поставки були передані США.

Видання пише, що Іран міг відправити останню партію зброї для РФ на початку березня цього року, на борту російського корабля Расул Гамзатов. Згідно з загальнодоступними даними про судноплавство, це судно залишило іранський порт Амірабад 8 березня та попрямувало до Астрахані.

Корабель перевозив 1 тис. контейнерів із 2 тис. артилерійських снарядів.

Делегація Ірану в ООН та Міноборони РФ не відреагували на запити журналістів про коментарі з цього питання. Не надала коментарів і Рада нацбезпеки Білого дому.

Як зазначили в коментарі виданню офіційні особи США, Іран раніше в основному використовував вантажні літаки для поставок зброї до РФ.

Як відомо, Іран є однією з небагатьох країн, які постачають військову допомогу до РФ. Тегеран, зокрема, надає дрони-камікадзе Shahed (Шахед), якими агресор атакує мирні українські міста та критичну інфраструктуру.

За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, під час останніх ударів по Україні російська армія використовувала нову партію безпілотників-камікадзе Shahed-136/131.

Джерело : The Wall Street Journal

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