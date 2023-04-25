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Світові новини
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Ризі демонтують статую Пушкіна, щоб уникнути біля неї зібрань 9 травня

пушкін в Ризі

Правляча коаліція Ризької думи ухвалила рішення про демонтаж пам’ятника російському поетові Олександру Пушкіну, щоб не допустити зборів біля нього мешканців 9 травня.

Як повідомило видання Delfi, блок депутатів Код для Риги (Kods Rīgai) виступив за те, щоб пам’ятник знесли до 4 травня, щоб “виключити будь-яку можливість використання його для святкування 9 травня” та “зупинити розкол суспільства й подальше загострення цього питання”.

Ініціатори знесення пояснили, що виступають за демонтаж пам’ятника Пушкіну, бо посольство РФ використовує монумент як інструмент м’якої сили і пропаганди, оскільки Пушкін у своїх творах прославляв і підтримував російську владу.

Крім того, письменник ніколи за життя не був у Ризі й не виявляв до неї особливого інтересу.

— Дні Пушкіна в Кронвальдському парку добігають кінця. За пропозицією Коду для Риги коаліція Ризької думи погодилася з тим, що незаконно встановлений пам’ятник має зникнути з міського ландшафту Риги, і це має статися якнайшвидше, – повідомила у Facebook віцемер Риги Ліндас Озола.

Як пише Delfi, цей пам’ятник був подарований Ризі Московською міськрадою і встановлений незаконно. Він був відкритий у серпні 2009 року в Кронвальдському парку за підтримки Латвійського товариства Пушкіна, посольства РФ у Латвії та Ризької міськради.

Нещодавно Сейм Латвії законом заборонив проведення окремих публічних заходів 9 травня окрім тих, що пов’язані з Днем Європи.

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Фото: Wikipedia

Джерело: Delfi
Латвія, Пам'ятник, Рига, Росія
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