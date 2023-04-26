Для обговорення політичного врегулювання війни: КНР направить до України спецпредставника

У Китаї розкрили деякі деталі телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Зокрема, відомо, що Пекін вирішив направити спецпредставника до України для врегулювання “кризи”. Про це заявила помічниця міністра закордонних справ Китаю Хуа Чунінг.

— Китай направить спеціального представника уряду КНР у справах Євразії в Україну та інші країни для поглибленого спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання “кризи” в Україні, – заявила вона.

Вона також заявила, що Китай “не буде сидіти склавши руки, не буде підливати масла у вогонь і тим більше не буде використовувати ситуацію для власної вигоди”.

— Китай послідовний і чіткий у своїй готовності розвивати двосторонні відносини з Україною. Обидві сторони повинні продовжувати традиції взаємної поваги та щирості і просувати вперед китайсько-українське стратегічне партнерство, – написала Хуа у Twitter.

China is consistent and clear-cut in its readiness to develop bilateral relations with Ukraine. Two sides need to carry forward the tradition of mutual respect and sincerity, and take the China-Ukraine strategic partnership forward. — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) April 26, 2023

Вона повторила слова Сі Цзіньпіна про те, що “Китай завжди стоїть на боці миру, а основна позиція полягає в сприянні мирним переговорам”.

В МЗС Китаю не уточнили, чи досягли сторони якихось конкретних домовленостей. Проте, за словами помічниці очільника МЗС, Китай продовжуватиме надавати Україні гуманітарну допомогу “в міру своїх можливостей”.

У середу, 26 квітня, відбулася телефонна розмова між Володимиром Зеленським та Сі Цзіньпіном. Глава української держави висловив надію, що цей дзвінок, а також призначення посла України в КНР дадуть потужний поштовх для розвитку двосторонніх відносин.

Джерело : The Guardian

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