Для обговорення політичного врегулювання війни: КНР направить до України спецпредставника

У Китаї розкрили деякі деталі телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Зокрема, відомо, що Пекін вирішив направити спецпредставника до України для врегулювання “кризи”. Про це заявила помічниця міністра закордонних справ Китаю Хуа Чунінг.

Вона також заявила, що Китай “не буде сидіти склавши руки, не буде підливати масла у вогонь і тим більше не буде використовувати ситуацію для власної вигоди”.

— Китай послідовний і чіткий у своїй готовності розвивати двосторонні відносини з Україною. Обидві сторони повинні продовжувати традиції взаємної поваги та щирості і просувати вперед китайсько-українське стратегічне партнерство, – написала Хуа у Twitter.

China is consistent and clear-cut in its readiness to develop bilateral relations with Ukraine. Two sides need to carry forward the tradition of mutual respect and sincerity, and take the China-Ukraine strategic partnership forward.

— Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) April 26, 2023