Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
Критично менші від російських: Резніков натякнув на приблизну цифру втрат ЗСУ
Світові новини
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Для обговорення політичного врегулювання війни: КНР направить до України спецпредставника

Китай
Фото: Depositphotos

У Китаї розкрили деякі деталі телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Зокрема, відомо, що Пекін вирішив направити спецпредставника до України для врегулювання “кризи”. Про це заявила помічниця міністра закордонних справ Китаю Хуа Чунінг.

— Китай направить спеціального представника уряду КНР у справах Євразії в Україну та інші країни для поглибленого спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання “кризи” в Україні, – заявила вона.

Вона також заявила, що Китай “не буде сидіти склавши руки, не буде підливати масла у вогонь і тим більше не буде використовувати ситуацію для власної вигоди”.

— Китай послідовний і чіткий у своїй готовності розвивати двосторонні відносини з Україною. Обидві сторони повинні продовжувати традиції взаємної поваги та щирості і просувати вперед китайсько-українське стратегічне партнерство, – написала Хуа у Twitter.

Вона повторила слова Сі Цзіньпіна про те, що “Китай завжди стоїть на боці миру, а основна позиція полягає в сприянні мирним переговорам”.

В МЗС Китаю не уточнили, чи досягли сторони якихось конкретних домовленостей. Проте, за словами помічниці очільника МЗС, Китай продовжуватиме надавати Україні гуманітарну допомогу “в міру своїх можливостей”.

У середу, 26 квітня, відбулася телефонна розмова між Володимиром Зеленським та Сі Цзіньпіном. Глава української держави висловив надію, що цей дзвінок, а також призначення посла України в КНР дадуть потужний поштовх для розвитку двосторонніх відносин.

Джерело: The Guardian
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Китай, Сі Цзіньпін, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Італійське SACE готове виділити €1 млрд для відновлення України – Шмигаль
Денис Шмигаль
Павла Рябікіна призначено новим послом України у КНР – указ
Павло Рябікін
Національне військове кладовище розмістять на лівому березі у Києві – законопроєкт
Для обговорення політичного врегулювання війни: КНР направить до України спецпредставника
Генсек ООН їде до Вашингтона, щоб врятувати зернову угоду – ЗМІ
Генсек ООН Антоніу Гутерріш
У Римі почалася конференція щодо відбудови України – що відомо
конференція у Римі
Відео
Суспільство
Лісовий назвав список дисциплін, які точно залишаться у школі

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий назвав ключові шкільні дисципліни, які не скоротять у школах.

Маліновська Ангеліна, Яна Брензей
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (26.04.2023)
Для обговорення політичного врегулювання війни: КНР направить до України спецпредставника
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (26.04.2023)
Для обговорення політичного врегулювання війни: КНР направить до України спецпредставника
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (26.04.2023)
Для обговорення політичного врегулювання війни: КНР направить до України спецпредставника
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (26.04.2023)
Для обговорення політичного врегулювання війни: КНР направить до України спецпредставника
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь