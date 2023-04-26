Спеціальним представником від Китаю, якого відправлять до України та інших країн, стане Лі Хуей, який пробув 10 років на посаді посла у Росії.

Про це повідомила під час брифінгу речниця Міністерства закордонних справ Китаю Хуа Чунін.

Лі Хуей – колишній посол Китаю в Росії, який обіймав цю посаду з 2009 до 2019 року. Зараз він перебуває на посаді представника КНР у євразійських справах.

Chinese special delegation to resolve the Ukrainian crisis in Ukraine and other countries will be headed by former Chinese Ambassador to Russia Li Hui – Chinese Foreign Ministry pic.twitter.com/8BsI295DEb — Spriter (@Spriter99880) April 26, 2023

В МЗС Китаю не повідомляли більше подробиць щодо того, коли Лі здійснить поїздку та які ще країни він відвідає.

Відомо, що Лі Хуей у 1981-1985 роках працював у посольстві Китаю в СРСР. Дипломат має дві нагороди від диктатора Володимира Путіна – 2006 року він отримав подяку глави Кремля “за великий внесок у зміцнення та розвиток дружби і співпраці між РФ та КНР”. У 2019 році Путін нагородив його “Орденом дружби”.

Телефонна розмова в середу стала першою розмовою Сі із Зеленським після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року.

У телефонній розмові із Зеленським Сі сказав, що спецпредставник поїде в Україну та інші країни, щоб допомогти провести “поглиблену комунікацію” з усіма сторонами для політичного врегулювання української “кризи”.

Джерело : CNN

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