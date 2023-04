Спеціальним представником від Китаю, якого відправлять до України та інших країн, стане Лі Хуей, який пробув 10 років на посаді посла у Росії.

Про це повідомила під час брифінгу речниця Міністерства закордонних справ Китаю Хуа Чунін.

Лі Хуей – колишній посол Китаю в Росії, який обіймав цю посаду з 2009 до 2019 року. Зараз він перебуває на посаді представника КНР у євразійських справах.

Chinese special delegation to resolve the Ukrainian crisis in Ukraine and other countries will be headed by former Chinese Ambassador to Russia Li Hui – Chinese Foreign Ministry pic.twitter.com/8BsI295DEb

— Spriter (@Spriter99880) April 26, 2023