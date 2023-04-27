Країни НАТО поставили Україні 98% обіцяної допомоги – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни НАТО поставили Україні 98% обіцяної допомоги.

Про це він сказав на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Люксембургу Ксав’є Беттелем.

Зокрема йдеться 1 550 бронемашин, 230 танків, мобільні супутникові системи та величезні обсяги боєприпасів та амуніції.

– Понад 98 % бойових машин, обіцяних Україні, поставлено… Країни НАТО завершили підготовку та озброїли понад 9 бригад ЗСУ, аби допомагати продовжувати відбивати окуповані території, – сказав він.

Нагадаємо, Велика Британія відправила Україні тисячі одиниць боєприпасів для танків Challenger 2, серед них бронебійні снаряди зі збідненим ураном.

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