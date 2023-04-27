РФ залучає на війну ув’язнених чи осіб, проти яких відкрито кримінальні справи – Генштаб

Російські окупанти продовжують активно залучати осіб із судимістю або тих, проти яких відкрито кримінальні справи, зокрема за тероризм, щоб поповнити втрати у живій силі у повномасштабній війні проти України.

За наявною інформацією Генерального штабу ЗСУ, в одному із польових таборів, розгорнутих ворогом на тимчасово окупованій території Старобільського району Луганської області, навчають близько 500 таких солдатів.

Також відомо, що замість ув’язнення засудженим РФ пропонує контракт на військову службу з участю у бойових діях в Україні терміном на шість місяців.

За даними Генштабу, авіація Сил оборони України завдала чотирьох ударів по районах зосередження окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу противника за добу. Водночас збито п’ять ворожих безпілотників різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вдарили по двох пунктах управління, району зосередження живої сили ворога, засобу протиповітряної оборони, складу боєприпасів та двох артилерійських підрозділах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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