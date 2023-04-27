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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Столтенберг після розмови Сі та Зеленського нагадав, що Китай досі не засудив вторгнення РФ

Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав факт розмови між лідером Китаю Сі Цзіньпіном і президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася в середу, 26 квітня.

Про це він сказав на пресконференції у Люксембурзі.

Водночас генсек нагадав, що Пекін досі не засудив вторгнення Росії.

– Я радий, що відбувся дзвінок президента Зеленського до президента Сі. Я гадаю, що важливо також, щоб Китай краще зрозумів українські перспективи. Це не змінює того факту, що Китай не зміг засудити незаконну війну Росії, незаконне вторгнення в Україну, – сказав Столтенберг.

Він додав, що союзники по НАТО висловили рішучу підтримку мирному плану президента Зеленського, який передбачає повну повагу до територіальної цілісності України.

Сі і Зеленський розмовляли по телефону в середу, це була їхня перша відома бесіда з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зеленський сказав, що мав “довгу і змістовну телефонну розмову” з китайським лідером, яка тривала годину. За його словами, під час розмови особливу увагу було приділено шляхам можливої співпраці для встановлення справедливого і сталого миру для України.

Глава держави у розмові наголосив, що не може бути миру за рахунок територіальних компромісів.

Міністерство закордонних справ Китаю процитувало Сі, який сказав Зеленському, що “взаємна повага до суверенітету і територіальної цілісності є політичною основою китайсько-українських відносин”. Сі також повторив позицію Пекіна, що “основною позицією” Китаю щодо війни в Україні є “сприяння миру і переговорам”.

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Сі Цзіньпін

Джерело: CNN
Єнс Столтенберг, Володимир Зеленський, Китай, НАТО, Сі Цзіньпін, Україна
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