Німеччина готова виробити для Збройних сил України 250 тис. 155-міліметрових артилерійських снарядів. Це чверть від того обсягу боєприпасів, які Європейський Союз погодився надати нашій країні.

Такі дані оприлюднила німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Загалом Євросоюз планує передати 1 млн боєприпасів протягом 2023 року. Снаряди є важливими для майбутнього контрнаступу ЗСУ.

І Німеччина згодна долучитися до їхнього виготовлення. За даними видання, відповідна пропозиція пролунала на зустрічі директорів збройових компаній цього тижня.

Снаряди може виготовити концерн Rheinmetall – виробник зброї зі штаб-квартирою в Дюссельдорфі. Представник компанії повідомив виданню, що Rheinmetall зараз здатен виробляти до 450 тис. артилерійських снарядів на рік, 350 тис. із них – на потужностях у Європі.

У перспективі ж концерн планує суттєво наростити виробництво артилерійських боєприпасів.

– Дивлячись уперед, Rheinmetall очікує на значне збільшення виробництва артилерійських боєприпасів до виробничої потужності близько 600 тис. снарядів на рік, – зазначив представник Rheinmetall.

Наприкінці березня Євросоюз узгодив план на €2 млрд, який передбачає надання Україні мільйона 155-мм боєприпасів протягом 12 місяців. Йдеться про постачання снарядів зі складів країн ЄС, спільні закупівлі боєприпасів та нарощування виробничих потужностей.

Рада ЄС уже погодила виділення €1 млрд на боєприпаси в межах Європейського фонду миру (EPF). Країни ЄС отримають ці кошти як відшкодування за відправлення боєприпасів із своїх запасів.

Розбіжності виникли довкола виділення другого мільярда євро на фінансування спільних закупівель ЄС. Франція, зокрема, наполягає, щоб усі ланцюжки виробництва та постачання боєприпасів були європейськими (тобто, виступає проти закупівель за межами ЄС).

Джерело: Frankfurter Allgemeine Zeitung

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