Уряд Данії виділив €1 млрд на відбудову України

Уряд Данії запустив нову програму підтримки України на 2023 рік обсягом €1 млрд. Особлива увага буде приділена відновленню країни, зокрема, реконструкції Миколаєва.

Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен під час брифінгу в Одесі.

– Основна мета програми — відновлення України. Особливе місце у цій програмі займе реконструкція Миколаєва, – зазначив датський міністр.

Расмуссен стверджує, що засуджує ракетні атаки російських військ проти Миколаєва, які відбулися нещодавно. За його словами, армія РФ лише підкріплює рішучість Данії ще більше допомагати Україні.

– Успіху можна досягти тільки у партнерстві, як цього було досягнуто у випадку країн Балтії. Україна нагадує нам, що свобода не дається даром. За свободу треба боротися. Поки ви боретеся, Данія буде з вами, – наголосив Расмуссен.

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