У суботу, 29 квітня, мерія Варшави спільно з поліцією проводить процедуру вилучення будівлі середньої школи при посольстві РФ, призначеної для дітей російських дипломатів.

Про це повідомляють польські ЗМІ, зокрема телеканал TVP Info, з посиланням на речника польського МЗС Лукаша Ясіну.

Будівлю школи на вул. Келецькій, 45 візьмуть на баланс міста. Зранку туди прибули поліцейські з постановою про виселення росіян та представники місцевої влади.

The #Warsaw City Hall is evicting employees of the school at the #Russian Embassy in the #Polish capital.#Moscow will protest about this, said Ambassador Sergei Andreev. pic.twitter.com/Kz1OAssWdp

— NEXTA (@nexta_tv) April 29, 2023