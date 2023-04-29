У суботу, 29 квітня, мерія Варшави спільно з поліцією проводить процедуру вилучення будівлі середньої школи при посольстві РФ, призначеної для дітей російських дипломатів.

Про це повідомляють польські ЗМІ, зокрема телеканал TVP Info, з посиланням на речника польського МЗС Лукаша Ясіну.

Будівлю школи на вул. Келецькій, 45 візьмуть на баланс міста. Зранку туди прибули поліцейські з постановою про виселення росіян та представники місцевої влади.

The #Warsaw City Hall is evicting employees of the school at the #Russian Embassy in the #Polish capital.#Moscow will protest about this, said Ambassador Sergei Andreev. pic.twitter.com/Kz1OAssWdp — NEXTA (@nexta_tv) April 29, 2023

У Міністерстві закордонних справ Польщі наголошують, що будівля належить мерії.

– Ця будівля належить мерії Варшави, – заявив у коментарі ЗМІ Лукаш Ясіна, додавши, що вилучення відбувається за рішенням судового виконавця.

За його словами, будівля, де розміщена російська школа, не має дипломатичного статусу, і наразі йдеться про повернення майна місту.

– Польща має право власності на цю будівлю, яка незаконно утримується російським посольством протягом багатьох років… Наша думка, підтверджена судами, полягає в тому, що ця власність належить Польській державі та незаконно займається Росією, – пояснив Ясіна.

За даними RMF24, попри протести росіян, їм дали час до 18:00 за місцевим часом (до 19:00 за Києвом), щоб залишити будівлю.

Ще в березні 2022 року МЗС Польщі звернулося до органів держуправління з рекомендацією відкрити виконавче провадження щодо двох об’єктів нерухомості, які незаконно перебувають у власності РФ і не використовуються з консульською чи дипломатичною метою. Одним із цих об’єктів і є будівля середньої школи при посольстві РФ.

Російський посол у Польщі Сергій Андреєв заявив, що Москва оголосить дипломатичний протест, та стверджував, що вилучення будівлі начебто є порушенням міжнародного права, зокрема Віденської конвенції. Посол додав, що для школи шукатимуть інше приміщення.

Школа при російському посольстві у Варшаві функціонувала з 1953 року.

Як відомо, 20 квітня Київрада розірвала договір оренди землі з посольством РФ в українській столиці. Крім того, депутати закликали уряд повернути майно посольства у державну власність.

Джерело: RMF24, TVP Info, МЗС Польщі

Джерело : Deutsche Welle

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