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Світові новини
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Недешева історія: Резніков пояснив, чому партнери зволікають з постачанням винищувачів

Олексій Резніков
Фото: УНІАН

Після виділення багатофункціональних винищувачів Україні буде необхідний час на підготовку та навчання пілотів – це розуміють всі партнери та союзники.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Все, що неможливо сьогодні, буде можливим завтра. Iris-T, Samp-T, NASAMS, Crotale – це все служить та захищає небо. Літаки також будуть четвертої генерації плюс-плюс однозначно, – сказав очільник МО України.

Резніков відповів, чому партнери зволікають з постачанням бойових літаків Україні. За його словами, після ухваленого рішення потрібно підтримувати винищувачі у належному стані, а також забезпечувати зброєю, зокрема, бомбами та ракетами.

– Це дуже недешева історія. Це найдорожча історія. Вони свідомо та відповідально хочуть дійти до фінішу марафону – до перемоги України, – вважає міністр оборони.

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Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Літаки, Міноборони України, Олексій Резніков
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