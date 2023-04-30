Спрямувати на відновлення України: міністр фінансів закликав пришвидшити конфіскацію активів РФ

Міністр фінансів України Сергій Марченко взяв участь у робочій сесії в рамках неформальної зустрічі очільників Мінфіну країн Європейського Союзу. Зокрема, під час зустрічі обговорили відновлення України та координацію фінансової підтримки.

– Масштаб труднощів, які Україна переживає вже понад рік, є безпрецедентним у новітній історії. Попри це, нам вдається успішно протистояти викликам війни завдяки згуртованості українців, виваженій політиці уряду та вагомій міжнародній підтримці. Сьогодні наша фінансова система безперечно у кращому стані, ніж рік тому, а економіка демонструє поступове відновлення, – сказав Марченко.

Очільник Мінфіну заявив, що цьогоріч зовнішнє фінансування держави надходить ритмічно, а внутрішні доходи бюджету зросли. Зокрема, це дає можливість фінансувати видатки держбюджету своєчасно та повністю.

Марченко вважає, що Москва має заплатити за воєнні злочини проти України та звернув увагу на питання посилення санкцій проти РФ.

– Навіть враховуючи безпрецедентні санкції, вони не мали достатньо руйнівного впливу на економіку агресора, як ми всі очікували. Ми повинні сфокусуватися на посиленні імплементації санкцій та закритті лазівок, які дозволяють від них ухилятися. Потрібно прискорити розробку механізмів конфіскації російських активів та спрямування їх на відновлення України. Агресор має понести відповідальність за свої дії та компенсувати збитки, – наголосив Марченко.

Фото: Мінфін

Джерело : Мінфін

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