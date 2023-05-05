Ще одна сусідня країна хоче обмежити імпорт агропродукції з України

Ще одна сусідня з Україною держава – Молдова заявила про плани запровадити тимчасові обмеження на імпорт української агропродукції. Йдеться про зернові та олійні культури.

Про такі наміри повідомив міністр сільського господарства країни Володимир Боля на зустрічі із головою делегації ЄС у Молдові Янісом Мажейксом.

Боля зазначив, що Міністерство сільського господарства Молдови планує “тимчасово застосувати заходи, ідентичні тим, які запровадили деякі країни Євросоюзу щодо імпорту зернових та олійних культур з України”.

Міністр також заявив про плани уряду компенсувати аграріям акциз на дизельне пальне та субсидувати вартість добрив.

Володимир Боля переконаний, що такий комплекс заходів допоможе зберегти конкурентоспроможність агросектору Молдови.

Як інформує місцеве видання NewsMaker, раніше Асоціація фермерів Молдови закликала міністерство запровадити тимчасові обмеження на імпорт української агропродукції. В цій організації стверджували, що обмеження імпорту, яке вже діє в деяких країнах Євросоюзу, спровокує зростання обсягів цієї продукції на ринку Молдови та зниження цін.

На початку квітня Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія в односторонньому порядку запровадили тимчасову заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Такому кроку передували протести фермерів, які скаржилися, що імпорт з України знизив ціни на внутрішньому ринку, через що вони втрачають прибутки.

28 квітня Єврокомісія досягла компромісу з п’ятьма країнами (Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією та Словаччиною) щодо торговельних обмежень на імпорт української аграрної продукції.

В МЗС України наголошували, що такий крок є неприйнятним, суперечить Угоді про асоціацію з ЄС та принципам єдиного ринку Євросоюзу.

Попри це, Єврокомісія з 2 травня заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику українського походження до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Обмеження триватимуть до 5 червня.

Джерело: Міністерство сільського господарства, NewsMaker

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