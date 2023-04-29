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Світові новини
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Обмеження на 4 види продукції: в ЄС досягли домовленості щодо імпорту з України

Єврокомісія
Фото: Unsplash

Європейська комісія досягла домовленості з п’ятьма країнами-членами ЄС (Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією та Словаччиною) щодо імпорту української аграрної продукції.

Про це поінформував у своєму Twitter-акаунті віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

– Я радий оголосити, що ми досягли політичного рішення щодо імпорту української агропродукції до Євросоюзу. Ми домовилися з Україною та п’ятьма її сусідніми країнами-членами ЄС, як врегулювати цю ситуацію, – зазначив він.

Домбровскіс уточнив, що Єврокомісія намагається діяти так, щоб вирішити як проблеми фермерів у країнах ЄС, так і в Україні.

Ключові елементи домовленості полягають у наступному:

  • Польща, Словаччина, Болгарія та Угорщина скасують односторонні заходи щодо заборони імпорту української агропродукції (Румунія таку заборону не запроваджувала).
  • Будуть запроваджені “виключні заходи захисту” для чотирьох видів продукції з України: пшениці, кукурудзи, ріпаку, насіння соняшнику. Йдеться про заборону на імпорт цих товарів у зазначені країни ЄС. Продукція транспортуватиметься через їхню територію лише транзитом.
  • Буде проведено дослідження щодо деяких інших українських продуктів, зокрема соняшникової олії (йдеться про вивчення впливу імпорту цієї продукції на ринки країн ЄС).
  • Для фермерів із п’ятьох країн виділять додатковий пакет фінансової підтримки в розмірі €100 млн.
  • Триватиме робота над забезпеченням експорту продукції з України до інших країн Євросоюзу через сухопутний логістичний маршрут (Шляхи солідарності).

Терміну дії обмежень Домбровскіс не озвучив.

Досягнення компромісу привітала очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

– Я вітаю досягнуту принципову домовленість щодо транзиту 4 видів українського зерна та насіння. Угода, яка зберігає як експортну спроможність України, щоб вона продовжувала годувати світ, так і засоби до існування наших фермерів, – наголосила вона.

Як відомо, на початку квітня Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія запровадили односторонню тимчасову заборону на імпорт агропродукції з України. Цьому передували протести фермерів, які скаржаться, що втрачають прибутки через ввезення дешевшого українського зерна. Водночас продовжував діяти транзит продукції.

28 квітня президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори з очільником Європейської Ради Шарлем Мішелем, під час яких наголосив, що блокування імпорту б’є по Україні політично й економічно.

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Єврокомісія, Імпорт, Аграрії, аграрний бізнес, Болгарія, Експорт, Зерно, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Україна-ЄС
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