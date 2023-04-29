Європейська комісія досягла домовленості з п’ятьма країнами-членами ЄС (Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією та Словаччиною) щодо імпорту української аграрної продукції.

Про це поінформував у своєму Twitter-акаунті віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

– Я радий оголосити, що ми досягли політичного рішення щодо імпорту української агропродукції до Євросоюзу. Ми домовилися з Україною та п’ятьма її сусідніми країнами-членами ЄС, як врегулювати цю ситуацію, – зазначив він.

Домбровскіс уточнив, що Єврокомісія намагається діяти так, щоб вирішити як проблеми фермерів у країнах ЄС, так і в Україні.

????WE HAVE A DEAL????@EU_Commission has reached an agreement in principle with Bulgaria, Hungary, Poland, Romania & Slovakia regarding #Ukraine agri-food products. We have acted to address concerns of both farmers in neighbouring EU countries and Ukraine ???????????????? – with @jwojc

????1/3 pic.twitter.com/qNP93X1Fpd — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) April 28, 2023

Ключові елементи домовленості полягають у наступному:

Польща, Словаччина, Болгарія та Угорщина скасують односторонні заходи щодо заборони імпорту української агропродукції (Румунія таку заборону не запроваджувала).

Будуть запроваджені “виключні заходи захисту” для чотирьох видів продукції з України: пшениці, кукурудзи, ріпаку, насіння соняшнику. Йдеться про заборону на імпорт цих товарів у зазначені країни ЄС. Продукція транспортуватиметься через їхню територію лише транзитом.

Буде проведено дослідження щодо деяких інших українських продуктів, зокрема соняшникової олії (йдеться про вивчення впливу імпорту цієї продукції на ринки країн ЄС).

Для фермерів із п’ятьох країн виділять додатковий пакет фінансової підтримки в розмірі €100 млн.

Триватиме робота над забезпеченням експорту продукції з України до інших країн Євросоюзу через сухопутний логістичний маршрут (Шляхи солідарності).

Терміну дії обмежень Домбровскіс не озвучив.

Досягнення компромісу привітала очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

– Я вітаю досягнуту принципову домовленість щодо транзиту 4 видів українського зерна та насіння. Угода, яка зберігає як експортну спроможність України, щоб вона продовжувала годувати світ, так і засоби до існування наших фермерів, – наголосила вона.

I welcome the agreement in principle found on the transit of 4 types of Ukrainian grain and seeds. A deal that preserves both Ukraine’s exports capacity so it continues feeding the world, and our farmers’ livelihoods. Thank you @VDombrovskis and @jwojc for your efforts. https://t.co/9TqtuG1gla — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 28, 2023

Як відомо, на початку квітня Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія запровадили односторонню тимчасову заборону на імпорт агропродукції з України. Цьому передували протести фермерів, які скаржаться, що втрачають прибутки через ввезення дешевшого українського зерна. Водночас продовжував діяти транзит продукції.

28 квітня президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори з очільником Європейської Ради Шарлем Мішелем, під час яких наголосив, що блокування імпорту б’є по Україні політично й економічно.

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