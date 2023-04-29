Обмеження на 4 види продукції: в ЄС досягли домовленості щодо імпорту з України
Європейська комісія досягла домовленості з п’ятьма країнами-членами ЄС (Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією та Словаччиною) щодо імпорту української аграрної продукції.
Про це поінформував у своєму Twitter-акаунті віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.
– Я радий оголосити, що ми досягли політичного рішення щодо імпорту української агропродукції до Євросоюзу. Ми домовилися з Україною та п’ятьма її сусідніми країнами-членами ЄС, як врегулювати цю ситуацію, – зазначив він.
Домбровскіс уточнив, що Єврокомісія намагається діяти так, щоб вирішити як проблеми фермерів у країнах ЄС, так і в Україні.
????WE HAVE A DEAL????@EU_Commission has reached an agreement in principle with Bulgaria, Hungary, Poland, Romania & Slovakia regarding #Ukraine agri-food products.
We have acted to address concerns of both farmers in neighbouring EU countries and Ukraine ???????????????? – with @jwojc
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— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) April 28, 2023
Ключові елементи домовленості полягають у наступному:
- Польща, Словаччина, Болгарія та Угорщина скасують односторонні заходи щодо заборони імпорту української агропродукції (Румунія таку заборону не запроваджувала).
- Будуть запроваджені “виключні заходи захисту” для чотирьох видів продукції з України: пшениці, кукурудзи, ріпаку, насіння соняшнику. Йдеться про заборону на імпорт цих товарів у зазначені країни ЄС. Продукція транспортуватиметься через їхню територію лише транзитом.
- Буде проведено дослідження щодо деяких інших українських продуктів, зокрема соняшникової олії (йдеться про вивчення впливу імпорту цієї продукції на ринки країн ЄС).
- Для фермерів із п’ятьох країн виділять додатковий пакет фінансової підтримки в розмірі €100 млн.
- Триватиме робота над забезпеченням експорту продукції з України до інших країн Євросоюзу через сухопутний логістичний маршрут (Шляхи солідарності).
Терміну дії обмежень Домбровскіс не озвучив.
Досягнення компромісу привітала очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
– Я вітаю досягнуту принципову домовленість щодо транзиту 4 видів українського зерна та насіння. Угода, яка зберігає як експортну спроможність України, щоб вона продовжувала годувати світ, так і засоби до існування наших фермерів, – наголосила вона.
I welcome the agreement in principle found on the transit of 4 types of Ukrainian grain and seeds.
A deal that preserves both Ukraine’s exports capacity so it continues feeding the world, and our farmers’ livelihoods.
Thank you @VDombrovskis and @jwojc for your efforts. https://t.co/9TqtuG1gla
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 28, 2023
Як відомо, на початку квітня Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія запровадили односторонню тимчасову заборону на імпорт агропродукції з України. Цьому передували протести фермерів, які скаржаться, що втрачають прибутки через ввезення дешевшого українського зерна. Водночас продовжував діяти транзит продукції.
28 квітня президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори з очільником Європейської Ради Шарлем Мішелем, під час яких наголосив, що блокування імпорту б’є по Україні політично й економічно.