Європейська комісія досягла домовленості з п’ятьма країнами-членами ЄС (Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією та Словаччиною) щодо імпорту української аграрної продукції.

Про це поінформував у своєму Twitter-акаунті віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Домбровскіс уточнив, що Єврокомісія намагається діяти так, щоб вирішити як проблеми фермерів у країнах ЄС, так і в Україні.

????WE HAVE A DEAL????@EU_Commission has reached an agreement in principle with Bulgaria, Hungary, Poland, Romania & Slovakia regarding #Ukraine agri-food products.

We have acted to address concerns of both farmers in neighbouring EU countries and Ukraine ???????????????? – with @jwojc

????1/3 pic.twitter.com/qNP93X1Fpd

— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) April 28, 2023