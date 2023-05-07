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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Спланована провокація. Польський уряд прокоментував перехоплення літака російським Су-35

винищувач Су-35
Фото: Pixabay

Перехоплення польського літака російським винищувачем Су-35 – спланована провокація.

Про це в ефірі Polsat News заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер. 

Він запевнив, що “екіпаж польського літака не постраждав”.

–  В рамках Frontex, інституції ЄС, яка займається захистом кордонів Євросоюзу, на зовнішніх кордонах ЄС проводяться різні види місій. Представники польської Прикордонної служби брали участь саме в такій місії, яка була спрямована на моніторинг повітряного простору в межах Румунії, – пояснив Мюллер.

Речник розповів, що в рамках цієї місії виникла ситуація, коли один з російських винищувачів наблизився до польського літака.

– Це була більше спланована провокація з боку Росії. Ми бачимо, що Росія прагне привернути увагу міжнародної спільноти до такого типу провокацій, – сказав він.

Тим часом Пауліна Хеннінг-Клоска з партії Польща 2050 оцінила, що “провокації з боку Росії стають все більш нахабними й все більш сміливими”.

– На мою думку, це також свідчить про безсилля Росії. Вони не можуть привернути увагу громадськості своїми успіхами на фронті, тоді намагаються зробити це в інший спосіб, а саме такими провокаціями, які, очевидно, також спрямовані на членів НАТО, – сказала вона.

Нагадаємо, 5 травня над Чорним морем російський Су-35 вийшов на перехоплення літака Let L-410 Turbolet, що належить польській прикордонній службі та який виконував планову патрульну місію під егідою Frontex у міжнародному повітряному просторі у співпраці з румунськими службами.

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авіація РФ, Літаки, Польща, Росія, Чорне море
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