Єврокомісія передала пропозиції країнам ЄС щодо 11-го пакету санкцій проти Росії

Європейська комісія минулої п’ятниці направила країнам-членам ЄС пропозиції щодо 11-го пакету санкцій щодо РФ.

Про це у понеділок повідомив представник Єврокомісії Ерік Мамер.

— Я можу підтвердити, що пропозиції Єврокомісії щодо 11-го пакету санкцій передали державам-членам ЄС. Це сталося в п’ятницю, – сказав він під час брифінгу.

Мамер відмовився повідомити подробиці 11-го пакету санкцій, які перебувають на стадії розробки.

Крім того, Мамер анонсував на вівторок візит голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до Києва, але не уточнив жодних деталей цієї поїздки.

Раніше фон дер Ляєн заявляла, що 11-й пакет санкцій щодо Росії буде здебільшого спрямований на запобігання обходу чинних обмежень. Очікується, що постпреди країн-членів ЄС 10 травня проведуть зустріч, на якій обговорять пропозиції щодо 11-го пакету санкцій.

Нещодавно повідомлялося, що Варшава хоче, щоб ЄС запровадив санкцій проти Росії, які обмежать імпорт російської сільгосппродукції в Європу. За словами постійного представника Польщі в ЄС Анджея Садоша, неприпустимо, щоб РФ імпортувала сільськогосподарську продукцію в Євросоюз та називала це продовольчою безпекою.

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