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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Іран може спробувати перекинути до Білорусі виробництво Shahed – Ігнат

БПЛА Shahed
Фото: Depositphotos

Влада Ірану може спробувати перекинути на територію Білорусі виробництво ударних дронів Shahed, щоб обійти світові санкції.

Таку думку висловив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, до Білорусі іранці можуть або перекинути саме виробництво, або ж збирати там готову продукцію.

Юрій Ігнат наголосив, що й Росія може виготовляти БпЛА – вона має широку лінійку дронів. Наприклад, безпілотники Ланцет – вони не такі потужні, проте завдають чимало клопоту нашій протиповітряній обороні.

– Виготовити планер, двигун, пропелер, бойову частина – не проблема, інше питання – це технологічне обладнання, яке закладено в Shahed. В іранських дронах є блок GPS-навігації, блок управління, і це Росія виробити сама не може, – зауважив речник командування Повітряних сил.

Він заявив, що не завадив би санкційний контроль над електронікою, яка використовується в іранських дронах.

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Іран може спробувати перекинути до Білорусі виробництво Shahed – Ігнат

Раніше американське видання The Wall Street Journal писало, що Іран міг постачати до Росії сотні тисяч боєприпасів через Каспійське море.

Рада національної безпеки і оборони України пропонує запровадити секторальні санкції проти Ірану терміном на 50 років.

Джерело: Радіо Свобода
Білорусь, Безпілотники, Дрони
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