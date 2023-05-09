Іран може спробувати перекинути до Білорусі виробництво Shahed – Ігнат
Влада Ірану може спробувати перекинути на територію Білорусі виробництво ударних дронів Shahed, щоб обійти світові санкції.
Таку думку висловив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Радіо Свобода.
За його словами, до Білорусі іранці можуть або перекинути саме виробництво, або ж збирати там готову продукцію.
Юрій Ігнат наголосив, що й Росія може виготовляти БпЛА – вона має широку лінійку дронів. Наприклад, безпілотники Ланцет – вони не такі потужні, проте завдають чимало клопоту нашій протиповітряній обороні.
– Виготовити планер, двигун, пропелер, бойову частина – не проблема, інше питання – це технологічне обладнання, яке закладено в Shahed. В іранських дронах є блок GPS-навігації, блок управління, і це Росія виробити сама не може, – зауважив речник командування Повітряних сил.
Він заявив, що не завадив би санкційний контроль над електронікою, яка використовується в іранських дронах.
Раніше американське видання The Wall Street Journal писало, що Іран міг постачати до Росії сотні тисяч боєприпасів через Каспійське море.
Рада національної безпеки і оборони України пропонує запровадити секторальні санкції проти Ірану терміном на 50 років.
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