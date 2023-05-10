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Світові новини
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Президент Чехії закликав обговорити передавання літаків L-159 Україні

Президент Чехії закликав обговорити передавання літаків L-159 Україні
Фото: Getty Images

У Чехії вважають, що буде доцільним розглянути можливість передавання бойових літаків L-159 воїнам Збройних сил України. Відповідну заяву зробив президент Чехії Петр Павел.

За його словами, інші країни поки не готові передати ЗСУ сучасні винищувачі через тривалу підготовку українських військових та секретні системи в них.

– Переговори тривають. Тож не будемо дивуватися, якщо Україна врешті-решт отримає кілька F-16, можливо, частину цього обладнання знімуть, – розповів президент Чехії.

Петр Павел зазначив, що необхідно обговорити можливість передати Україні літаки L-159 з перспективою на переозброєння, оскільки це суттєво допомогло б ЗСУ під час контрнаступу.

Aero L-159 ALCA – чеський навчально-тренувальний та навчально-бойовий літак (легкий багатоцільовий штурмовик). Станом на 2020 рік, на озброєнні у ВПС Чехії було 16 літаків L-159, п’ять – L-159T1 та ще три – L-159T2.

Нещодавно президент Петр Павел оголосив, що Чехія передасть Україні дві системи протиповітряної оборони Куб і ракети до них, які необхідні для захисту неба.

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Джерело: Ceske noviny

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